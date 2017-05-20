قرين: هناك تحسن شامل في مجال أخلاقيات مهنة الصحافة

قال وزير الاتصال، حميد قرين، إن هناك تحسنا "شاملا" في مجال احترام أخلاقيات المهنة منذ إطلاق دورات تكوينية لفائدة الصحافيين سنة 2014، مضيفا خلال ندوة حول "الحق في الصورة: مشكل اليوم وتحديات الغد" التي تختم لهذا الفصل (سبتمبر- ماي) الدورات التكوينية التي بادرت بها وزارة الاتصال منذ جوان 2014 لفائدة الصحافيين: "يمكنني القول إنه بفضل وعي الصحافيين تم سجل تحسن طفيف على العموم في مجال احترام قواعد أخلاقيات مهنة الصحافة".

وبخصوص دمج الصحف العمومية الست (المجاهد والشعب والمساء وأوريزون والجمهورية والنصر) في مجمع واحد، ذكر قرين أن هذه اليوميات لن تحول إلى أسبوعيات، مؤكدا أنه لن يكون هناك فصل للصحافيين أو العمال.