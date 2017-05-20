يعود الشاب رشدي في ألبوم جديد "ماريا" ينتظر أن ينزل إلى الأسواق الأسبوع المقبل، حيث يقدم نجم الأغنية السطايفية لأول مرة أغنية سياسية "زيتنا في دقيقنا والبراني برّا" يشن فيها هجوما على المغرب لاستغلاله للفنانين الجزائريين لتحقيق أغراض سياسية حيث يحاول نظام المخزن في كل مرة استغلال التظاهرات الثقافية لتأكيد مغربية الصحراء الغربية.
في ذات الأغنية، هاجم رشدي الشاب خالد، كادير الجابوني فوضيل، رضا الطلياني من نجوم الراي الذين دخلوا كما قال اللعبة السياسية المغربية قائلا "أنا أحتقر هؤلاء الذين انساقوا وراء لعبة قذرة تستغل الفنان لأهداف سياسية"، مؤكدا في ذات السياق انه فضل عدم الغناء في عدة مهرجانات مغربية حتى لا يقع في نفس الفخ الذي ينصبه المغاربة للفنانين الجزائريين في كل مرة.
وأضاف رشدي لـ"الشروق" أنه في العادة ليس مطربا سياسيا، لكنه أراد من خلال هذه الأغنية الرد على المزاعم المغربية التي تسعى في كل مرة لتوريط الفنانين واستغلالهم سياسيا، كما وجه رشدي رسالة إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي داعيا إياه إلى ما أسماه "محاربة الإرهاب الثقافي والمافيا التي تحاصر الفنانين وتستغلهم عن طريق الاحتكار والتحكم في بورصة الحفلات".
وأضاف رشدي أنه سيعمل من خلال شركته "صوت الفنان" على استقدام الفنانين للغناء في الجزائر بأسعار جد معقولة، حيث يسعى لكسر الحصار الذي يمارسه بعض متعهدي الحفلات الذين يعملون على رفع سقف تكاليف نجوم الغناء قصد الربح الشخصي دون أن تكون تلك الأسعار المعلن عنها هي حقيقة السوق فعلا.
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الشاب رشدي يهاجم المخزن بأغنية "زيتنا في دقيقنا والبراني برّا"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
يعود الشاب رشدي في ألبوم جديد "ماريا" ينتظر أن ينزل إلى الأسواق الأسبوع المقبل، حيث يقدم نجم الأغنية السطايفية لأول مرة أغنية سياسية "زيتنا في دقيقنا والبراني برّا" يشن فيها هجوما على المغرب لاستغلاله للفنانين الجزائريين لتحقيق أغراض سياسية حيث يحاول نظام المخزن في كل مرة استغلال التظاهرات الثقافية لتأكيد مغربية الصحراء الغربية.
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في ذات الأغنية، هاجم رشدي الشاب خالد، كادير الجابوني فوضيل، رضا الطلياني من نجوم الراي الذين دخلوا كما قال اللعبة السياسية المغربية قائلا "أنا أحتقر هؤلاء الذين انساقوا وراء لعبة قذرة تستغل الفنان لأهداف سياسية"، مؤكدا في ذات السياق انه فضل عدم الغناء في عدة مهرجانات مغربية حتى لا يقع في نفس الفخ الذي ينصبه المغاربة للفنانين الجزائريين في كل مرة.
وأضاف رشدي لـ"الشروق" أنه في العادة ليس مطربا سياسيا، لكنه أراد من خلال هذه الأغنية الرد على المزاعم المغربية التي تسعى في كل مرة لتوريط الفنانين واستغلالهم سياسيا، كما وجه رشدي رسالة إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي داعيا إياه إلى ما أسماه "محاربة الإرهاب الثقافي والمافيا التي تحاصر الفنانين وتستغلهم عن طريق الاحتكار والتحكم في بورصة الحفلات".
وأضاف رشدي أنه سيعمل من خلال شركته "صوت الفنان" على استقدام الفنانين للغناء في الجزائر بأسعار جد معقولة، حيث يسعى لكسر الحصار الذي يمارسه بعض متعهدي الحفلات الذين يعملون على رفع سقف تكاليف نجوم الغناء قصد الربح الشخصي دون أن تكون تلك الأسعار المعلن عنها هي حقيقة السوق فعلا.