عيّن بلعباس بلعباس رئيس لكتلته البرلمانية الأرندي يزكّي بوحجة ويدعم تنفيذ الحكومة برنامج الرئيس

أعطى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الأحد، توجيهات للنواب الجدد للحزب بالبرلمان، لمساندة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة الذي تم اقتراحه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء ، خلال أول جلسة للمجلس المنتخب.

وحسب بيان للأرندي، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإنه تم خلال اجتماع أحمد أويحيى، بنواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، إعلام الوافدين الجدد على الغرفة السفلى للبرلمان بقرار تعيين بلعباس بلعباس، نائبا عن ولاية الجلفة وعضو المكتب الوطني رئيسا للمجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، كما "تم تزويدهم بالتوجيهات الأولية المتعلقة بأداء مهامهم البرلمانية، ومنها على الخصوص مساندة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الذي اقترح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني" هذا الثلاثاء.

كما تم خلال الاجتماع دعوة نواب الأرندي، إلى "دعم الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتعزيز التشاور مع المجموعات البرلمانية للأحزاب الأخرى التي ستشارك في الحكومة"، مع ضرورة "الالتزام بالتواصل المستمر مع المواطنين على مستوى دوائرهم الانتخابية مع الحرص على المساهمة في التكفل بانشغالاتهم لدى السلطات المحلية والوطنية".