الأفافاس: التشريعيات عزّزت اليأس والإحباط

date 2017/05/21 views 124 comments 0
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icon-writer نادية سليماني

اعتبر حزب القوى الاشتراكية أن التشريعيات المنصرمة، عززت ما وصفه بـ "مناخ الإحباط واليأس.. وضرب ثقة الشعب بنفسه"، معتبرا في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الانتخابات المنصرمة كانت آخر اهتمامات الشعب الجزائري، لتزامنها مع ما سماه ظروف وضغوطات على كل المستويات والأصعدة يعيشها الشعب الجزائري، على غرار "غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، تشويه الممارسة السياسية النبيلة.."، وكلها عوامل تمنع حسب بيان الحزب من "بروز تمثيل سياسي واجتماعي حقيقي".

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وأكد بيان الأفافاس الموقع من طرف الأمين العام، بوشافة عبد المالك، أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في معترك التشريعيات "كانت في سياق إعادة الأمل، بإعادة نسج الثقة بينهم وبين الممارسة السياسية الراقية".

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