مديرية التربية ترفض الطلب غير المسبوق في تاريخ امتحانات الجمهورية عائلة تطلب حضور إمام لإبطال مس سحر تلميذ في امتحان التعليم الابتدائي بباتنة!!

رفضت مديرية التربية لولاية باتنة، الاستجابة لطلب غير مسبوق تقدمت به عائلة تلميذ يدعى إ.ش من بلدية بولهيلات دائرة الشمرة، والقاضي بالسماح لإمام بمرافقته خلال أدائه امتحان السنة الخامسة المقرر الأربعاء بمدرسة لعور لونيس بذات البلدية.

وبررت العائلة طلب الترخيص بكون التلميذ تعرض لعملية سحر أقعدته الفراش منذ أفريل الفارط مع نوبات كآبة وامتناع عن الدراسة كلما سمع عنها.

وحسب العائلة، فإن مرافقة الإمام له تهدف لإبطال السحر من خلال رقية شرعية تمكنه من أداء الامتحان المنتظر بطريقة عادية حيث تعتقد عائلته أن به مسا يمنعه من التصرف بطريقة عادية بعدما أثبتت تحاليل طبية كثيرة أنه خال من أعراض أي مرض نفسي أو جسدي. وكانت مديرية التربية التي رفضت الطلب بحجة أن القانون لا يسمح بحضور الأئمة أو الرقاة عدا مرافقين فقط لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من استثناء محدد قانونا، غير أن المديرية وعدت بعرض الطلب على الوزارة المعنية.