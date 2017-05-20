خلال لقائه بن صالح بالرياض ترامب مستعد لرفع مستوى التعاون مع الجزائر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، استعداده لرفع مستوى التعاون مع الجزائر وذلك خلال محادثات أجراها مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على هامش قمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن بن صالح تحادث مع ترامب قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح مصدر من الوفد الجزائري، أن الرئيس الأمريكي "طلب من السيد بن صالح تبليغ تحياته إلى الرئيس بوتفليقة واستعداده للرفع من مستوى التعاون بين البلدين".

كما تحادث رئيس مجلس الأمة وفق ذات المصدر مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي أبلغه "شكره لرئيس الجمهورية على قبول الدعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية".

وأوضح أن الملك سلمان "أعرب عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات الشعبين والبلدين".