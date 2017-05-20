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خلال لقائه بن صالح بالرياض
ترامب مستعد لرفع مستوى التعاون مع الجزائر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، استعداده لرفع مستوى التعاون مع الجزائر وذلك خلال محادثات أجراها مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على هامش قمة الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن بن صالح تحادث مع ترامب قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح مصدر من الوفد الجزائري، أن الرئيس الأمريكي "طلب من السيد بن صالح تبليغ تحياته إلى الرئيس بوتفليقة واستعداده للرفع من مستوى التعاون بين البلدين".
كما تحادث رئيس مجلس الأمة وفق ذات المصدر مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي أبلغه "شكره لرئيس الجمهورية على قبول الدعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية".
وأوضح أن الملك سلمان "أعرب عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات الشعبين والبلدين".
المستغانمي - الجزائر2017/05/21 على 22:371
في عهد الدولة العباسية كان امير المؤمنين يجمع ولاة الامصار في بغداد للاطلاع على احوال الرعية وها هو التاريخ يعيد نفسه الفارق فقط في المكان وفي العدد فالعدد اكثر وكذلك الرتب مختلفة ومتعددة واعلى مكانا من الوالي . والفارق ايضا ان امير المؤمنين كان مسلما مطبقا لتعاليم الاسلام اما الان فالمير ليس مسلما ولكنه .... .
مراد2017/05/21 على 22:412
لا لا أحسن شئ تبعد عن سمانا فأنت سراق تبتز الضعفاء و أحنا ميش فارغين شغل و عندنا أموال قارون ؛روح للخلايجة يشبعوك كلام و مليارات وورود تقول عليك عشيقة هههههه قال واحد خطب إبنته إيفانكا و عرض مليار ؛أحنا إدا بدأت تُدور بنا و الله يا ولدي لتفلس لأن هنا في الجزائر مكانش آلي يعطيك و إدا تعاملت معهم ستصاب بالجنون للتمسخير تاعهم ؛ غير روح بيع الأف سطاش تاعك للمصاروة و زيد لهم دبابة أم كلثوم آلي تسموها ابرامز ؛أحنا عندنا تي 90 والفوزديكا ؛ماشي زينة شكلياً لكنها من
zahro - setif2017/05/21 على 22:533
akhtina rana labes ma 3andna ma ndiro bik w b lamerique ta3ak ya najis ya hathala