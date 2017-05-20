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موظفون لم يصلوا إلى مناصبهم ومرضى ضيعوا مواعيدهم
اختناق مروري من جبال بوزقزة إلى العاصمة
عرفت طرق الضاحية الشرقية للعاصمة، الأحد، ازدحاما مروريا فظيعا، استمر لساعات، الأمر الذي اضطر عشرات المسافرين إلى الترجل واستغلال القطار والتراموي إلا انه تم توقيف بعض الرحلات بعد أن لجأ معطوبي الجيش إلى استغلال القطار من بومرداس للدخول للعاصمة بعد منعهم الدخول في الحافلات العادية، لإجهاض المسيرة التي دعوا اليها.
وقضى العديد من المواطنين وأصحاب السيارات ساعات طويلة في زحمة السير التي زادت عن ثلاث ساعات، خاصة على مستوى مداخل العاصمة، فمنذ الساعة السابعة صباحا بدأت الطرق تعجّ بطوابير طويلة من السيارات عبر مختلف الطرقات الرئيسية والاجتنابية، خاصة عند المدخل الشرقي للعاصمة، حيث تحتّم عليهم قضاء أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات من باب الزوار وصولا إلى قلب العاصمة، ولم يتمكن الكثير من الموظفين والعمال من الوصول إلى مناصبهم، فيما ضيع مواطنون مواعيد طبية بالمستشفيات.
وسجلت المحاور شرق للعاصمة، انسدادا مروريا غير مسبوق من جراء حركة الاحتجاج التي دعا إليها المعطوبين المتقاعدين من الجيش، حسب ما لوحظ في عين المكان بحي زرهوني مختار، وشهدت حركة المرور توقفا تاما منذ الساعات الأولى للصباح، واستحال على ألاف العمال الوصول إلى أماكن عملهم بسبب غلق مصالح الأمن للطريق منعا لوصول المحتجين حسب ما وقفت عليه "الشروق".
SoloDZ2017/05/21 على 23:031
اختناق مفتعل والدليل على ذلك وهو ان الهلكبتر التي تسهر على مراقبة السير يوميا لم تظهر اليوم في الاجواء والهدف من اختلاق هذا الاختناق معروف لن اذكره كي لا يحجب التعليق!