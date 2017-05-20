انطلقت عملية توزيع قفة رمضان عبر العديد من بلديات الجلفة، الأحد، وسط تذمر واستياء كبير وسط المواطنين الذين يتدافعون من اجل الحصول على تلك القفة التي سقفتها السلطات بـ5000 دينار، لكن الواقع يكشف مهزلة حقيقية.
تمكنت "الشروق" من تصوير مختلف السلع التي وزعت على المواطنين في بلدية حاسي بحبح، ومعاينة نوعيتها وكميتها من اجل التحقق من القيمة الحقيقية لقفة رمضان لنتفاجأ أن سعرها لا يتجاوز 3500 دينار وتم فوترتها بـ5000 دينار حسب ما هو متداول، اتجهنا صباحا إلى أحد أماكن توزيع قفة رمضان بمدينة حاسي بحبح ولاحظنا أن القفة تحتوي على علبتي طماطم ذات كيلو غرام، كيلوغرام قهوة وآخر حمص وأربع علب شربة ذات وزن 500 غرام وصفيحة زيت 5 لتر وسميد من حجم 25 كيلو غرام وكان الحساب كالآتي لدى تجار نصف الجملة فقط وليس الجملة:
1- طماطم علبتين زنة 1 كيلو غرام 100دج × 2 أي 200 دج.
2- سكر 5 كيلوغرام 80 دج سعر الكيلوغرام الواحد المجموع 400 دج.
3- كيس سميد عادي 800 دج.
4- حليب غبرة علبتان 245دج × 2 المجموع 490 دج.
5- قهوة كيلوغرام واحد من النوعية الرديئة 540 دج.
6- حمص كيلوغرام واحد 350 دج.
7- زيت صفيحة سعة 5 لتر 540 دج.
وإذا أضفنا إلى ما سبق سعر كيلوغرام من الحمص و2 كلغ من الشربة بسعر الجملة، فالمجموع لن يتعدى 3500 دج إلا بقليل.
علما أن هذه الأسعار وجدناها عند محلات نصف الجملة، وتنخفض لدى تجار الجملة حسب ما يؤكده التجار وتنخفض أكثر اذا اقتنيت من وكلاء الشركات المستوردة أو المصنعة وهو ما يجعل قيمة قفة رمضان تنزل عن 3500 دينار، وأمام هذا الوضع طالب مواطنو حاسي بحبح والجلفة من السلطات المحلية والمركزية التخلص من قفة "الذل'' حسب ما وصفه السكان ومنحها مبالغ مالية تمنح مباشرة للفقراء عن طريق الحسابات البريدية أو غيرها حتى تصلهم دون نقصان.
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"الشروق" تكشف الفضيحة بعملية حسابية بسيطة مع تجار الجملة
الجلفة: 3500 دج قيمة قفة رمضان ومسؤولون يفوترونها بـ5000
نورين. ع
انطلقت عملية توزيع قفة رمضان عبر العديد من بلديات الجلفة، الأحد، وسط تذمر واستياء كبير وسط المواطنين الذين يتدافعون من اجل الحصول على تلك القفة التي سقفتها السلطات بـ5000 دينار، لكن الواقع يكشف مهزلة حقيقية.
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تمكنت "الشروق" من تصوير مختلف السلع التي وزعت على المواطنين في بلدية حاسي بحبح، ومعاينة نوعيتها وكميتها من اجل التحقق من القيمة الحقيقية لقفة رمضان لنتفاجأ أن سعرها لا يتجاوز 3500 دينار وتم فوترتها بـ5000 دينار حسب ما هو متداول، اتجهنا صباحا إلى أحد أماكن توزيع قفة رمضان بمدينة حاسي بحبح ولاحظنا أن القفة تحتوي على علبتي طماطم ذات كيلو غرام، كيلوغرام قهوة وآخر حمص وأربع علب شربة ذات وزن 500 غرام وصفيحة زيت 5 لتر وسميد من حجم 25 كيلو غرام وكان الحساب كالآتي لدى تجار نصف الجملة فقط وليس الجملة:
1- طماطم علبتين زنة 1 كيلو غرام 100دج × 2 أي 200 دج.
2- سكر 5 كيلوغرام 80 دج سعر الكيلوغرام الواحد المجموع 400 دج.
3- كيس سميد عادي 800 دج.
4- حليب غبرة علبتان 245دج × 2 المجموع 490 دج.
5- قهوة كيلوغرام واحد من النوعية الرديئة 540 دج.
6- حمص كيلوغرام واحد 350 دج.
7- زيت صفيحة سعة 5 لتر 540 دج.
وإذا أضفنا إلى ما سبق سعر كيلوغرام من الحمص و2 كلغ من الشربة بسعر الجملة، فالمجموع لن يتعدى 3500 دج إلا بقليل.
علما أن هذه الأسعار وجدناها عند محلات نصف الجملة، وتنخفض لدى تجار الجملة حسب ما يؤكده التجار وتنخفض أكثر اذا اقتنيت من وكلاء الشركات المستوردة أو المصنعة وهو ما يجعل قيمة قفة رمضان تنزل عن 3500 دينار، وأمام هذا الوضع طالب مواطنو حاسي بحبح والجلفة من السلطات المحلية والمركزية التخلص من قفة "الذل'' حسب ما وصفه السكان ومنحها مبالغ مالية تمنح مباشرة للفقراء عن طريق الحسابات البريدية أو غيرها حتى تصلهم دون نقصان.