تتسابق العائلات هذه الأيام قبيل حلول الشهر الفضيل، لتأمين ملابس العيد لأطفالها، مفضلين استغلال أواخر شعبان لإقتنائها بدل إرجائه لمنتصف رمضان كما جرت عليه العادة، وهي الحيلة التي تفطن لها التجار فعمدوا لمضاعفة الأسعار مما اضطر بعض الأمهات للاستعانة بورشات الخياطة للحصول على ثياب أنيقة بتكاليف أقل.
وقد دفع غلاء الثياب المعروضة في محلات بيع ملابس الأطفال الأولياء لإيجاد حلول بديلة منها الخياطة، خاصة وأن بعض المحلات راحت تستغل الإقبال الكبير على شرائها تحسبا لعيد الفطر، لتزين واجهتها بعبارة "تخفيضات"، لكن وبمجرد دخولك للمحل تفاجأ بالأسعار المرتفعة جدا. ففي محل بحي باب الوادي الشعبي المعروف بانخفاض الأسعار فيه، رحنا نقلب فستانا مخصصا للفتيات الصغيرات في عمر السنتين، قماشه يبدو من النوعية التي لا تتلاءم مع فصل الصيف، وكانت دهشتنا كبيرة جدا عندما أخبرنا صاحب المحل بأن سعره 4500 دج، وعندما لفتنا انتباهه لنوعية القماش، استعرض لنا فستانا آخر سعره 6500 دج.
ونفس الأسعار تقريبا صادفناها في محلات بيع ملابس الأطفال ببراقي، القبة، حيدرة، دالي إبراهيم، فالفساتين وهي اللباس المفضل غالبا لدى الأولياء تتراوح أسعارها ما بين 3500 دج إلى 8500 دج للفتيات من مختلف الأعمار، وكانت حجة التجار في كل مرة نوعية القماش والصناعة التركية أو الإنجليزية أو الفرنسية. والأدهى من هذا، احتفاظ البائع ببعض الثياب ورفضه عرضها، لأنها حسبه ذات جودة عالية، وقد جلبها عن طريق "الكابة" وسعرها يتجاوز المليون سنتيم.
وأمام هذه الزيادات غير المبررة، وجدت العائلات البسيطة والمحدودة الدخل، العودة للخياطة الحل الأمثل حتى يعيش أطفالها فرحة العيد بأسعار أقل. تحكي لنا عاملة في ورشة خياطة بحسين داي، عن تلقيهم عشرات الطلبيات على فساتين وقمصان للأطفال الصغار بنات وذكور منذ عمر السنة حتى 8 سنوات، وذلك منذ حلول شهر شعبان، وهذا مرده غلاء أسعار الثياب، لتضيف غالبية النساء اللواتي يقصدن الورشة يجلبن معهن صورا لملابس وموديلات معروضة في المحلات التجارية ويطلبن منهن خياطتها، وعن التكلفة، تقول محدثتنا تتراوح ما بين 1250 دج، 1550 دج، 1750 دج حسب السن. والزبونة لا تجلب القماش، بل الورشة هي التي توفره، فالأم تختار اللون والتصميم فقط.
وتفضل الكثير من الأمهات ممن يمتلكن أكثر من طفل الاستعانة بهذه الورشات لتقليل المصاريف المادية، تقص لنا إحدى السيدات ما وقع لها: قصدت المحلات بحثا عن ثياب ملائمة لابنتي البالغة من العمر سنة ونصف، ولكن الأسعار صدمتني حقا، فهل يعقل أن أشتري لطفلة كل يوم يكبر حجمها فستانا بمليون سنتيم؟ لذا لجأت لورشة خياطة قريبة من مقر إقامتي بحي السعيد حمدين والتي تخيط ثياب البنات، فكلفني فستان جميل بقبعة حملته من موقع للملابس التركية 1200 دج فقط، فلو فتشت السوق كله لما عثرت على فستان بهذا السعر.
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إقبال كبير عليها من طرف العائلات البسيطة
ورشات الخياطة تنافس المحلات في صناعة وبيع ملابس العيد
زهيرة مجراب
تتسابق العائلات هذه الأيام قبيل حلول الشهر الفضيل، لتأمين ملابس العيد لأطفالها، مفضلين استغلال أواخر شعبان لإقتنائها بدل إرجائه لمنتصف رمضان كما جرت عليه العادة، وهي الحيلة التي تفطن لها التجار فعمدوا لمضاعفة الأسعار مما اضطر بعض الأمهات للاستعانة بورشات الخياطة للحصول على ثياب أنيقة بتكاليف أقل.
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وقد دفع غلاء الثياب المعروضة في محلات بيع ملابس الأطفال الأولياء لإيجاد حلول بديلة منها الخياطة، خاصة وأن بعض المحلات راحت تستغل الإقبال الكبير على شرائها تحسبا لعيد الفطر، لتزين واجهتها بعبارة "تخفيضات"، لكن وبمجرد دخولك للمحل تفاجأ بالأسعار المرتفعة جدا. ففي محل بحي باب الوادي الشعبي المعروف بانخفاض الأسعار فيه، رحنا نقلب فستانا مخصصا للفتيات الصغيرات في عمر السنتين، قماشه يبدو من النوعية التي لا تتلاءم مع فصل الصيف، وكانت دهشتنا كبيرة جدا عندما أخبرنا صاحب المحل بأن سعره 4500 دج، وعندما لفتنا انتباهه لنوعية القماش، استعرض لنا فستانا آخر سعره 6500 دج.
ونفس الأسعار تقريبا صادفناها في محلات بيع ملابس الأطفال ببراقي، القبة، حيدرة، دالي إبراهيم، فالفساتين وهي اللباس المفضل غالبا لدى الأولياء تتراوح أسعارها ما بين 3500 دج إلى 8500 دج للفتيات من مختلف الأعمار، وكانت حجة التجار في كل مرة نوعية القماش والصناعة التركية أو الإنجليزية أو الفرنسية. والأدهى من هذا، احتفاظ البائع ببعض الثياب ورفضه عرضها، لأنها حسبه ذات جودة عالية، وقد جلبها عن طريق "الكابة" وسعرها يتجاوز المليون سنتيم.
وأمام هذه الزيادات غير المبررة، وجدت العائلات البسيطة والمحدودة الدخل، العودة للخياطة الحل الأمثل حتى يعيش أطفالها فرحة العيد بأسعار أقل. تحكي لنا عاملة في ورشة خياطة بحسين داي، عن تلقيهم عشرات الطلبيات على فساتين وقمصان للأطفال الصغار بنات وذكور منذ عمر السنة حتى 8 سنوات، وذلك منذ حلول شهر شعبان، وهذا مرده غلاء أسعار الثياب، لتضيف غالبية النساء اللواتي يقصدن الورشة يجلبن معهن صورا لملابس وموديلات معروضة في المحلات التجارية ويطلبن منهن خياطتها، وعن التكلفة، تقول محدثتنا تتراوح ما بين 1250 دج، 1550 دج، 1750 دج حسب السن. والزبونة لا تجلب القماش، بل الورشة هي التي توفره، فالأم تختار اللون والتصميم فقط.
وتفضل الكثير من الأمهات ممن يمتلكن أكثر من طفل الاستعانة بهذه الورشات لتقليل المصاريف المادية، تقص لنا إحدى السيدات ما وقع لها: قصدت المحلات بحثا عن ثياب ملائمة لابنتي البالغة من العمر سنة ونصف، ولكن الأسعار صدمتني حقا، فهل يعقل أن أشتري لطفلة كل يوم يكبر حجمها فستانا بمليون سنتيم؟ لذا لجأت لورشة خياطة قريبة من مقر إقامتي بحي السعيد حمدين والتي تخيط ثياب البنات، فكلفني فستان جميل بقبعة حملته من موقع للملابس التركية 1200 دج فقط، فلو فتشت السوق كله لما عثرت على فستان بهذا السعر.