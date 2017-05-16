logo-eo

البث الحي

الشروق العامة HD الشروق نيوز بنة تي في

شاهد

  • newspaper

    العدد: 5464 2017/05/21

  • newspaper

    العدد: 5463 2017/05/20

  • newspaper

    العدد: 5462 2017/05/19

  • newspaper

    العدد: 5461 2017/05/18

  • newspaper

    العدد: 5460 2017/05/17

  • newspaper

    العدد: 5459 2017/05/16

  • newspaper

    العدد: 5458 2017/05/15

  • weather-more-city
    اختر مدينتك
    ...
  • اعداد التاريخ

icon-category الفيديو

icon-tags

icon أحدث التقارير

author-picture

icon-writer فرانس 24

icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟

    • تعكس

      669 (%16.43)

    • لا تعكس

      3403 (%83.57)

  • هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟

    • أوافق

      3448 (%13.99)

    • لا أوافق

      21196 (%86.01)

  • هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟

    • ينجحون

      16716 (%57.05)

    • لا ينجحون

      12584 (%42.95)

  • هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟

    • تستطيع

      870 (%7.8)

    • لا تسطيع

      10282 (%92.2)

  • كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟

    • استقالة لأسباب صحية

      286 (%3.48)

    • إقالة بسبب تصريحاته

      7944 (%96.52)

  • هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟

    • نعم

      3082 (%71.54)

    • لا

      1226 (%28.46)

  • هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟

    • أعارض

      22917 (%61.23)

    • أؤيد

      14509 (%38.77)

  • هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير

    • نعم

      1401 (%13.13)

    • لا

      9270 (%86.87)

  • هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟

    • نعم

      12 (%18.75)

    • لا

      52 (%81.25)

ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟

  • on on حكومة حزبية
  • on on حكومة تكنوقراط
  • on on مزيج بين الإثنين

icon-comments التعليقات
0

icon-add-comment أكتب تعليقا

اسمك*
بريدك الإلكتروني*
البلد
عدد الأحرف المتبقية 500
أدخل الرمز التالي Captcha
icon-send
up