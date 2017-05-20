عم الإضراب الشامل، الاثنين، الضفة الغربية المحتلة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 36 يوماً، وذلك عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحسب وكالة فرانس برس، شل الإضراب جميع مدن الضفة الغربية وضواحيها، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها وامتنع الموظفين في القطاع العام والخاص عن التوجه إلى أعمالهم.
كما بدت القدس الشرقية مشلولة وخالية من المارة.
ويأتي الإضراب استجابة للجنة المساندة للأسرى المضربين، وتضمنت الدعوة التوجه إلى نقاط التماس والتظاهر ضد جيش الاحتلال.
وجاء الإضراب عشية وصول ترامب إلى مدينة بيت لحم غداً (الثلاثاء)، حيث سيجري لقاء مع عباس.
ويأمل الفلسطينيون بأن يحظى موضوع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام باهتمام الرئيس الأمريكي.
وانتشرت قوات الشرطة الفلسطينية عند نقاط التماس في مدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بيت إيل، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس، كذلك انتشرت قوات أمنية فلسطينية باللباس المدني.
وأعلنت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات لصالح الفلسطينيين استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي ترامب الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق من اليوم (الاثنين)، بينها تسهيلات على معابر الضفة الغربية المحتلة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1"تحمّلوا مسؤولياتكم.. أمريكا لن تحارب الإرهاب مكان العرب والمسلمين"
2ترامب للقادة المسلمين: أمريكا لن تحارب الإرهاب نيابة عنكم
3واشنطن: لقاءات ترامب في الرياض تصحح مواقف الإدارة الأمريكية
4كوريا الشمالية تؤكد أنها أطلقت بنجاح صاروخاً بالستياً
5ترامب يزور فلسطين المحتلة بحثاً عن إحياء عملية السلام
Français English
الرأي
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
عبد الناصر
صح فطوركم!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
الفيديو
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
عشية وصول ترامب إلى بيت لحم
إضراب شامل في الضفة الغربية المحتلة
وكالات - الشروق أونلاين
عم الإضراب الشامل، الاثنين، الضفة الغربية المحتلة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 36 يوماً، وذلك عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تغطيات ذات صلة
صحافة الخليج تشيد بتجديد الحلف مع أمريكا ضد إيران والتطرف
ترامب يصل إلى تل أبيب
تحذيرات من تحول مرض الكوليرا إلى وباء في اليمن
ترامب يزور فلسطين المحتلة بحثاً عن إحياء عملية السلام
كوريا الشمالية تؤكد أنها أطلقت بنجاح صاروخاً بالستياً
وحسب وكالة فرانس برس، شل الإضراب جميع مدن الضفة الغربية وضواحيها، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها وامتنع الموظفين في القطاع العام والخاص عن التوجه إلى أعمالهم.
كما بدت القدس الشرقية مشلولة وخالية من المارة.
ويأتي الإضراب استجابة للجنة المساندة للأسرى المضربين، وتضمنت الدعوة التوجه إلى نقاط التماس والتظاهر ضد جيش الاحتلال.
وجاء الإضراب عشية وصول ترامب إلى مدينة بيت لحم غداً (الثلاثاء)، حيث سيجري لقاء مع عباس.
ويأمل الفلسطينيون بأن يحظى موضوع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام باهتمام الرئيس الأمريكي.
وانتشرت قوات الشرطة الفلسطينية عند نقاط التماس في مدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بيت إيل، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس، كذلك انتشرت قوات أمنية فلسطينية باللباس المدني.
وأعلنت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات لصالح الفلسطينيين استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي ترامب الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق من اليوم (الاثنين)، بينها تسهيلات على معابر الضفة الغربية المحتلة.