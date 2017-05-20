قال محي الدين عميمور المستشار السابق للرئيس هواري بومدين، أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد لم يأت إلى الحكم من فراغ، بل وصل إلى سدة الرئاسة لأنه كان قائدا يتمتع بذكاء واضح، وخبرة اكتسبها من قيادته للناحية العسكرية في الغرب، ناهيك عن قربه من الرئيس بومدين ومرافقته له في العديد من تنقلاته ورحلاته إلى الخارج.
واعتبر عميمور الذي شغل أيضا منصب وزير للثقافة وسفير، خلال رده على أسئلة الحضور عقب المحاضرة التي ألقاها عن الربيع العربي مساء أول أمس، بالقاعة الشرفية للمسرح الجهوي بعنابة، أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد ظُلِمٓ كثيرا بتحميله جانبا من فشل السياسات المنتهجة خلال فترة حكمه، مع أنّه أثبت في كثير من الأحيان تمتعه بذكاء أهّله لشغل منصبه.
وتساءل عميمور عن حقيقة ما يسمّى بالربيع العربي، إن كان مؤامرة أو حقيقة، وهل تم الضحك على الشعوب العربية التي مازالت تعاني من عقدة تم خلقها في أذهانها بكونها شعوبا متوحشة وقاسية، معرجا على مفهوم لفظ الإرهاب الذي يرى أنه يرادف التّرويع في المفهوم الإسلامي، بينما تم ربطه بالإسلام والجهاد، مؤكدا بأنّ ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لم يخلق إلا لتخويفنا والإمعان في إذلال المسلمين، متسائلا عن تمويل هذا التنظيم الترويعي كما وصفه، إذ أدّى هذا الأمر إلى انتشار فوبيا الإرهاب واللاأمن التي يرى أن لها أيضا أبعاد اقتصادية تتجسّد في صناعة وتجارة الأسلحة والتجهيزات الأمنية وغيرها .
وعن الأسباب التي جنّبت الجزائر اضطرابات ما عرف بالربيع العربي، يرى عميمور أنه ثمة سببان رئيسيان، هما عدم وجود في الجزائر ما وصفه "بالفجور" لبعض الرؤساء في الدول التي شهدت الاضطرابات رغم السيئات التي عندنا، مستشهدا بالتجاوزات التي شهدها نظام حسني مبارك مثلا، وتمكن الجزائر من إقامة دولة لا تنهار رغم كل الأزمات التي مرّت بها وأزمة العشرية السوداء، مؤكدا بأنه يجب على الجزائريين حماية مصالح بلادهم من أي تآمر خارجي واحترام الدين الإسلامي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1وفود ونداءات لثني أبو جرة سلطاني عن الإستقالة من حمس
2ترامب مستعد لرفع مستوى التعاون مع الجزائر
3تحطم حوامة عسكرية بتيبازة
4اختيار بوحجة لخلافة ولد خليفة
5الأساتذة الجامعيون وطلبة الدكتوراه في وقفة احتجاجية الإثنين
Français English
الرأي
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
عبد الناصر
صح فطوركم!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
الفيديو
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
عميمور يحذر من تداعيات مؤامرة الربيع العربي ويصرح:
الشاذلي بن جديد كان رئيسا ذكيا ولم يأت إلى الحكم من فراغ
ب. حسينة
قال محي الدين عميمور المستشار السابق للرئيس هواري بومدين، أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد لم يأت إلى الحكم من فراغ، بل وصل إلى سدة الرئاسة لأنه كان قائدا يتمتع بذكاء واضح، وخبرة اكتسبها من قيادته للناحية العسكرية في الغرب، ناهيك عن قربه من الرئيس بومدين ومرافقته له في العديد من تنقلاته ورحلاته إلى الخارج.
تغطيات ذات صلة
بومدين لا يملك الشرعية الثورية وبن بلة سرق الرئاسة من كريم بلقاسم
سحب صلاحية خصم النقاط وتعليق رخصة السياقة من الدرك والشرطة
الشاذلي بن جديد كان رئيسا ذكيا ولم يأت إلى الحكم من فراغ
تعويض منصب واحد فقط من بين 5 مناصب شاغرة
بورصة العمرة تلتهب في رمضان وتبلغ 50 مليونا!
واعتبر عميمور الذي شغل أيضا منصب وزير للثقافة وسفير، خلال رده على أسئلة الحضور عقب المحاضرة التي ألقاها عن الربيع العربي مساء أول أمس، بالقاعة الشرفية للمسرح الجهوي بعنابة، أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد ظُلِمٓ كثيرا بتحميله جانبا من فشل السياسات المنتهجة خلال فترة حكمه، مع أنّه أثبت في كثير من الأحيان تمتعه بذكاء أهّله لشغل منصبه.
وتساءل عميمور عن حقيقة ما يسمّى بالربيع العربي، إن كان مؤامرة أو حقيقة، وهل تم الضحك على الشعوب العربية التي مازالت تعاني من عقدة تم خلقها في أذهانها بكونها شعوبا متوحشة وقاسية، معرجا على مفهوم لفظ الإرهاب الذي يرى أنه يرادف التّرويع في المفهوم الإسلامي، بينما تم ربطه بالإسلام والجهاد، مؤكدا بأنّ ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لم يخلق إلا لتخويفنا والإمعان في إذلال المسلمين، متسائلا عن تمويل هذا التنظيم الترويعي كما وصفه، إذ أدّى هذا الأمر إلى انتشار فوبيا الإرهاب واللاأمن التي يرى أن لها أيضا أبعاد اقتصادية تتجسّد في صناعة وتجارة الأسلحة والتجهيزات الأمنية وغيرها .
وعن الأسباب التي جنّبت الجزائر اضطرابات ما عرف بالربيع العربي، يرى عميمور أنه ثمة سببان رئيسيان، هما عدم وجود في الجزائر ما وصفه "بالفجور" لبعض الرؤساء في الدول التي شهدت الاضطرابات رغم السيئات التي عندنا، مستشهدا بالتجاوزات التي شهدها نظام حسني مبارك مثلا، وتمكن الجزائر من إقامة دولة لا تنهار رغم كل الأزمات التي مرّت بها وأزمة العشرية السوداء، مؤكدا بأنه يجب على الجزائريين حماية مصالح بلادهم من أي تآمر خارجي واحترام الدين الإسلامي.