عميمور يحذر من تداعيات مؤامرة الربيع العربي ويصرح: الشاذلي بن جديد كان رئيسا ذكيا ولم يأت إلى الحكم من فراغ

قال محي الدين عميمور المستشار السابق للرئيس هواري بومدين، أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد لم يأت إلى الحكم من فراغ، بل وصل إلى سدة الرئاسة لأنه كان قائدا يتمتع بذكاء واضح، وخبرة اكتسبها من قيادته للناحية العسكرية في الغرب، ناهيك عن قربه من الرئيس بومدين ومرافقته له في العديد من تنقلاته ورحلاته إلى الخارج.

واعتبر عميمور الذي شغل أيضا منصب وزير للثقافة وسفير، خلال رده على أسئلة الحضور عقب المحاضرة التي ألقاها عن الربيع العربي مساء أول أمس، بالقاعة الشرفية للمسرح الجهوي بعنابة، أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد ظُلِمٓ كثيرا بتحميله جانبا من فشل السياسات المنتهجة خلال فترة حكمه، مع أنّه أثبت في كثير من الأحيان تمتعه بذكاء أهّله لشغل منصبه.

وتساءل عميمور عن حقيقة ما يسمّى بالربيع العربي، إن كان مؤامرة أو حقيقة، وهل تم الضحك على الشعوب العربية التي مازالت تعاني من عقدة تم خلقها في أذهانها بكونها شعوبا متوحشة وقاسية، معرجا على مفهوم لفظ الإرهاب الذي يرى أنه يرادف التّرويع في المفهوم الإسلامي، بينما تم ربطه بالإسلام والجهاد، مؤكدا بأنّ ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لم يخلق إلا لتخويفنا والإمعان في إذلال المسلمين، متسائلا عن تمويل هذا التنظيم الترويعي كما وصفه، إذ أدّى هذا الأمر إلى انتشار فوبيا الإرهاب واللاأمن التي يرى أن لها أيضا أبعاد اقتصادية تتجسّد في صناعة وتجارة الأسلحة والتجهيزات الأمنية وغيرها .

وعن الأسباب التي جنّبت الجزائر اضطرابات ما عرف بالربيع العربي، يرى عميمور أنه ثمة سببان رئيسيان، هما عدم وجود في الجزائر ما وصفه "بالفجور" لبعض الرؤساء في الدول التي شهدت الاضطرابات رغم السيئات التي عندنا، مستشهدا بالتجاوزات التي شهدها نظام حسني مبارك مثلا، وتمكن الجزائر من إقامة دولة لا تنهار رغم كل الأزمات التي مرّت بها وأزمة العشرية السوداء، مؤكدا بأنه يجب على الجزائريين حماية مصالح بلادهم من أي تآمر خارجي واحترام الدين الإسلامي.