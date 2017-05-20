صحافة الخليج تشيد بتجديد الحلف مع أمريكا ضد إيران والتطرف

أ ف ب - الشروق أونلاين

أشادت صحف خليجية، الاثنين، بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية والخطاب الذي ألقاه أمام قادة دول عربية ومسلمة، معتبرة أن الزيارة جددت الحلف الخليجي مع الولايات المتحدة في مواجهة التطرف وإيران.

وعنونت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على صفحتها الأولى "شراكة عربية-إسلامية-أمريكية تحاصر التطرف وإيران"، فوق صورة كبيرة لترامب متوسطاً قادة الدول التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكتبت أن القمة "وضعت أولى خطوات التنسيق والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة والدول الراعية له".

ووضعت صحيفة "الرياض" القمة في خانة توجيه "رسالة حازمة إلى إيران"، واعتبرت أنها حددت "مكامن الخطر على إقليمنا والعالم المتمثل في إيران، الراعية الأولى للإرهاب في العالم تخطيطاً وتنفيذاً ورعاية وتمويلاً".

وأضافت أن إيران "دولة مارقة يجب وقف أنشطتها الإرهابية بأن يكون هناك تعامل حازم معها دون هوادة".

أما صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنكليزية، فكتبت أن خطاب ترامب كان الحدث الأبرز في لقاءات السبت والأحد.

وقالت أن الخطاب "لم يسكت فقط معظم المنتقدين، أقله في المنطقة، لكنه أظهر بشكل واضح أن ترامب سيقوم بكل ما يرى أنه صائب حتى وإن أظهره ذلك بأنه يناقض نفسه في الداخل" الأمريكي.

وتابعت "خشينا رئيساً يسعى لتفريقنا، لكننا حصلنا (على رئيس) يتحدث عن الوحدة.. ويشرب قهوتنا وينضم إلينا في رقصتنا".

وتابعت "خشينا عندما قال 'أمريكا أولاً' أننا سنهمش ونترك لمآسينا، لكن سلفه باراك أوباما هو الذي قام بذلك".

وحظي ترامب في أول زيارة خارجية له باستقبال حافل في السعودية السبت والأحد، وأشرف على توقيع مذكرات تفاهم وعقود بأكثر من 380 مليار دولار، قبل أن يلقي خطاباً هاجم فيه إيران ودعا الدول العربية والمسلمة إلى عدم توفير "ملاذ أمن للإرهابيين" على أراضيها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، عنونت صحيفة "الإتحاد"، أن القمة الإسلامية العربية مع ترامب "تدشن عهداً جديداً من الشراكة والتسامح"، وإن اجتماعات الرياض السبت والأحد تثبت أن مجلس التعاون الخليجي هو "المجموعة الإقليمية الأقوى والأكثر تأثيراً وتنظيماً".

وأشادت بخطاب ترامب، معتبرة أنه "جدد العلاقة الأمريكية بحلفائه في المنطقة"، و"نجح" في تحديد موقفه في ما يتعلق بأهم ملفين، وهما ملف التطرف والعنف والإرهاب، وملف النظام الإيراني".

وفي الكويت، رأت صحيفة "الراي"، أن اجتماعات الرياض "ترسم مستقبل المنطقة" بعدما "دشنت عصراً جديداً من العلاقات بين العالمين العربي والإسلامي والولايات المتحدة".

وكتبت صحيفة "الراية" القطرية، أن اللقاءات مع ترامب "نجحت بكل المقاييس، وحققت المطلوب منها، على الصعد السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتطرف".