اتهمت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة ببيع أسلحة إلى "إرهابيين خطرين" في الشرق الأوسط ونشر "الخوف من إيران" لتشجيع الدول العربية على شراء الأسلحة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "مرة أخرى، عبر تكرار مزاعمه التي لا أساس لها، حاول الرئيس الأمريكي.. تشجيع دول المنطقة على شراء المزيد من الأسلحة عبر نشر الخوف من إيران".
وجاء تصريح قاسمي بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، زيارة إلى السعودية، خصم إيران اللدود في المنطقة، حيث وقع صفقات أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تقريباً.
وحث ترامب، في رسالة صارمة لطهران بعد وقت قصير على إعادة انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني، قادة الدولة العربية والإسلامية على الوحدة لهزيمة المتشددين وقال إن إيران "غذت نيران الصراع الطائفي والإرهاب" على مدى عقود.
وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في الشرق الأوسط وتدعم كل منهما جماعات سياسية أو مسلحة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وتنفي إيران الاتهامات السعودية بأنها ترسل الدعم المالي، وفي بعض الحالات العسكري، إلى جماعات معادية للرياض.
وقال قاسمي، إن واشنطن "تقوي شوكة الإرهابيين في المنطقة بسياساتها العدوانية" و"يجب أن تتوقف أمريكا عن بيع أسلحة لإرهابيين خطرين".
وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها "يجب أن يعرفوا أن إيران دولة قوية ومستقرة وديمقراطية" وتروج "للسلام وحسن الجوار وعالم مناهض للعنف والتطرف".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1"تحمّلوا مسؤولياتكم.. أمريكا لن تحارب الإرهاب مكان العرب والمسلمين"
2ترامب للقادة المسلمين: أمريكا لن تحارب الإرهاب نيابة عنكم
3ترامب يصل إلى تل أبيب
4كوريا الشمالية تؤكد أنها أطلقت بنجاح صاروخاً بالستياً
5ترامب يزور فلسطين المحتلة بحثاً عن إحياء عملية السلام
Français English
الرأي
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
عبد الناصر
صح فطوركم!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
الفيديو
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
إيران تتهم أمريكا بنشر الخوف منها وتسليح "إرهابيين خطرين"
رويترز - الشروق أونلاين
اتهمت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة ببيع أسلحة إلى "إرهابيين خطرين" في الشرق الأوسط ونشر "الخوف من إيران" لتشجيع الدول العربية على شراء الأسلحة.
تغطيات ذات صلة
مقتل متظاهر "عرضاً" في تطاوين
وزير إسرائيلي يحاول تضليل ترامب.. ماذا فعل؟
إيران تتهم أمريكا بنشر الخوف منها وتسليح "إرهابيين خطرين"
صحافة الخليج تشيد بتجديد الحلف مع أمريكا ضد إيران والتطرف
إضراب شامل في الضفة الغربية المحتلة
ونقل التلفزيون الإيراني عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "مرة أخرى، عبر تكرار مزاعمه التي لا أساس لها، حاول الرئيس الأمريكي.. تشجيع دول المنطقة على شراء المزيد من الأسلحة عبر نشر الخوف من إيران".
وجاء تصريح قاسمي بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، زيارة إلى السعودية، خصم إيران اللدود في المنطقة، حيث وقع صفقات أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تقريباً.
وحث ترامب، في رسالة صارمة لطهران بعد وقت قصير على إعادة انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني، قادة الدولة العربية والإسلامية على الوحدة لهزيمة المتشددين وقال إن إيران "غذت نيران الصراع الطائفي والإرهاب" على مدى عقود.
وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في الشرق الأوسط وتدعم كل منهما جماعات سياسية أو مسلحة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وتنفي إيران الاتهامات السعودية بأنها ترسل الدعم المالي، وفي بعض الحالات العسكري، إلى جماعات معادية للرياض.
وقال قاسمي، إن واشنطن "تقوي شوكة الإرهابيين في المنطقة بسياساتها العدوانية" و"يجب أن تتوقف أمريكا عن بيع أسلحة لإرهابيين خطرين".
وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها "يجب أن يعرفوا أن إيران دولة قوية ومستقرة وديمقراطية" وتروج "للسلام وحسن الجوار وعالم مناهض للعنف والتطرف".