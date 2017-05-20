وزارة الصحة التونسية: مقتل متظاهر "عرضاً" في تطاوين

قالت وزارة الصحة التونسية، الاثنين، أن متظاهراً قتل "عرضاً"، بعد أن صدمته سيارة للشرطة أثناء احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل وبنصيب من الثروة النفطية في مدينة تطاوين جنوب البلاد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر طبي قوله، إن عربة الشرطة صدمت الشاب بشكل غير متعمد. ولم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل.

وتشهد تطاوين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين بعد ساعات من إطلاق الأمن لقنابل الغاز حين حاول محتجون إغلاق محطة لضخ النفط في منطقة الكامور في تطاوين.