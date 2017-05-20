طالبها بالتوقف عن دعم الإرهابيين ترامب: لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، في القدس، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، مندداً في الوقت ذاته بدعم الجمهورية الإسلامية "للإرهابيين".

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد لقائهما في مقر الرئيس في القدس: "يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل أن تعلنا بصوت واحد أنه لا يجب السماح لإيران أبداً بحيازة سلاح نووي، أبداً".

وتابع "عليها أن توقف تمويل القتل وتدريب وتجهيز الإرهابيين والميليشيات".

وقال ترامب في تصريحات علنية خلال اجتماع مع ريفلين في القدس: "ما حدث مع إيران قرب كثيراً من أجزاء الشرق الأوسط من إسرائيل".

وأردف "ويمكنكم القول إن هذه إحدى الفوائد.. إن كان هناك فوائد في الأمر. لأنني لمست مثل هذا الشعور المختلف حيال إسرائيل من دول كما تعرفون لم تكن لديها مشاعر طيبة نحو إسرائيل منذ وقت ليس ببعيد".

ويواصل ترامب تصريحاته النارية ضد إيران منذ بدء جولته الخارجية الأولى بعد توليه منصبه في جانفي الماضي.

وكان ترامب دعا في خطاب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض في المحطة الأولى لجولته، الأحد، كل الدول إلى العمل من أجل "عزل" إيران، متهماً طهران بإذكاء "النزاعات الطائفية والإرهاب".

ووصل ترامب، ظهر الاثنين، إلى تل أبيب. ومن المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو في وقت لاحق مساء الاثنين.

وقال ترامب في كلمة موجزة بعد وصوله: "خلال سفري في الأيام القليلة الماضية وجدت أسباباً جديدة للأمل".

وتابع "أمامنا فرصة نادرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام لهذه المنطقة ولشعوبها وهزيمة الإرهاب وبناء مستقبل يسوده الانسجام والرخاء والسلام لكن لا يمكن أن يتحقق ذلك سوى بالعمل معاً. ما من سبيل آخر".

والثلاثاء، يزور ترامب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

ولا شك أن انتقادات ترامب لإيران ستحظى بترحيب واسع من المسؤولين الإسرائيليين الذين يعتبرونها، عدوتهم اللدودة.