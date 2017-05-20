عادت الطفلة بوكروكة شمس البالغة من العمر 14 سنة، التي كانت قد اختفت في ظروف غامضة من مكان إقامتها ببلدية رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، قبل نحو أسبوعين، الأحد، إلى حضن عائلتها منهية كابوس فرضية تعرضها إلى عملية اختطاف أو لحق بها مكروه.
وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الفتاة "شمس" عثر عليها أحد المواطنين بمدينة وهران، مساء الجمعة الماضي بعد أن لفتت انتباهه تطوف بأحد الشوارع، ووجود إعلانات وبلاغات باختفائها، ليتصل بمصالح الأمن التي تأكدت من أن الفتاة هي المعنية ببلاغ الاختفاء. كما قام هذا الشخص بالاتصال بعائلتها التي تنقلت من برج بوعريريج إلى وهران، أين تأكدت من خبر تواجدها هناك.
وأضافت مصادرنا أن مصالح أمن ولاية وهران قامت في ساعة متأخرة من مساء السبت، بتسليم الفتاة إلى والديها بعد إتمام كل الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن شمس وعند العثور عليها كانت في حالة صحية جيدة، من دون تحديد ظروف وملابسات ظروف اختفائها الغامض وطريقة تنقلها من برج بوعريريج إلى مدينة وهران، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات المصالح الأمنية في هذه القضية، التي ظلّت تشغل الرأي العام المحلي، منذ انتشار خبر اختفاء الطفلة في السابع من شهر ماي الجاري، أين باشرت عائلتها رحلة بحث مضنية على أمل العثور عليها، في حملة واسعة شارك فيها إلى جانبها كل سكان المنطقة، الذين أبدوا تضامنهم الواسع مع العائلة، خاصة في ظلّ تواتر بعض الأخبار عن مكان تواجدها وترجيح فرضية اختطافها واستغلالها من طرف مجهولين، قبل أن يتم العثور عليها نهاية الأسبوع المنقضي هائمة في أحد شوارع مدينة وهران.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1تلميذ "متفوق" ينتحر داخل منزله بباتنة
2هكذا نجا "الحاج" بعدما هوت عليه الأتربة داخل بئر عمقها 27 مترا
3مواطنون وأمنيون يمشطون صحاري ورقلة والوادي بحثا عن شاب مختف
4"مير" بمستغانم متهم بالتلاعب بعقود الإدماج
5اختناق مروري من جبال بوزقزة إلى العاصمة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
عبد الناصر
صح فطوركم!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
الفيديو
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
مصالح الأمن ببرج بوعريريج تواصل تحقيقاتها في القضية
العثور على الطفلة شمس بعد أسبوعين من اختفائها في وهران
عـصام بن منية
عادت الطفلة بوكروكة شمس البالغة من العمر 14 سنة، التي كانت قد اختفت في ظروف غامضة من مكان إقامتها ببلدية رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، قبل نحو أسبوعين، الأحد، إلى حضن عائلتها منهية كابوس فرضية تعرضها إلى عملية اختطاف أو لحق بها مكروه.
تغطيات ذات صلة
العثور على الطفلة شمس بعد أسبوعين من اختفائها في وهران
عصابة بميلة تطلب 300 مليون من رجل نظير عدم نشر صوره
تجدد الدعوات لفتح طريق "امقيد" نحو جنوب ايليزي
أصحاب شاحنات "هيربيل": نحن تجار الزوالية
السماسرة والوسطاء يُلهبون أسعار الإسمنت بالمسيلة
وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الفتاة "شمس" عثر عليها أحد المواطنين بمدينة وهران، مساء الجمعة الماضي بعد أن لفتت انتباهه تطوف بأحد الشوارع، ووجود إعلانات وبلاغات باختفائها، ليتصل بمصالح الأمن التي تأكدت من أن الفتاة هي المعنية ببلاغ الاختفاء. كما قام هذا الشخص بالاتصال بعائلتها التي تنقلت من برج بوعريريج إلى وهران، أين تأكدت من خبر تواجدها هناك.
وأضافت مصادرنا أن مصالح أمن ولاية وهران قامت في ساعة متأخرة من مساء السبت، بتسليم الفتاة إلى والديها بعد إتمام كل الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن شمس وعند العثور عليها كانت في حالة صحية جيدة، من دون تحديد ظروف وملابسات ظروف اختفائها الغامض وطريقة تنقلها من برج بوعريريج إلى مدينة وهران، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات المصالح الأمنية في هذه القضية، التي ظلّت تشغل الرأي العام المحلي، منذ انتشار خبر اختفاء الطفلة في السابع من شهر ماي الجاري، أين باشرت عائلتها رحلة بحث مضنية على أمل العثور عليها، في حملة واسعة شارك فيها إلى جانبها كل سكان المنطقة، الذين أبدوا تضامنهم الواسع مع العائلة، خاصة في ظلّ تواتر بعض الأخبار عن مكان تواجدها وترجيح فرضية اختطافها واستغلالها من طرف مجهولين، قبل أن يتم العثور عليها نهاية الأسبوع المنقضي هائمة في أحد شوارع مدينة وهران.