مصالح الأمن ببرج بوعريريج تواصل تحقيقاتها في القضية العثور على الطفلة شمس بعد أسبوعين من اختفائها في وهران

عادت الطفلة بوكروكة شمس البالغة من العمر 14 سنة، التي كانت قد اختفت في ظروف غامضة من مكان إقامتها ببلدية رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، قبل نحو أسبوعين، الأحد، إلى حضن عائلتها منهية كابوس فرضية تعرضها إلى عملية اختطاف أو لحق بها مكروه.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الفتاة "شمس" عثر عليها أحد المواطنين بمدينة وهران، مساء الجمعة الماضي بعد أن لفتت انتباهه تطوف بأحد الشوارع، ووجود إعلانات وبلاغات باختفائها، ليتصل بمصالح الأمن التي تأكدت من أن الفتاة هي المعنية ببلاغ الاختفاء. كما قام هذا الشخص بالاتصال بعائلتها التي تنقلت من برج بوعريريج إلى وهران، أين تأكدت من خبر تواجدها هناك.

وأضافت مصادرنا أن مصالح أمن ولاية وهران قامت في ساعة متأخرة من مساء السبت، بتسليم الفتاة إلى والديها بعد إتمام كل الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن شمس وعند العثور عليها كانت في حالة صحية جيدة، من دون تحديد ظروف وملابسات ظروف اختفائها الغامض وطريقة تنقلها من برج بوعريريج إلى مدينة وهران، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات المصالح الأمنية في هذه القضية، التي ظلّت تشغل الرأي العام المحلي، منذ انتشار خبر اختفاء الطفلة في السابع من شهر ماي الجاري، أين باشرت عائلتها رحلة بحث مضنية على أمل العثور عليها، في حملة واسعة شارك فيها إلى جانبها كل سكان المنطقة، الذين أبدوا تضامنهم الواسع مع العائلة، خاصة في ظلّ تواتر بعض الأخبار عن مكان تواجدها وترجيح فرضية اختطافها واستغلالها من طرف مجهولين، قبل أن يتم العثور عليها نهاية الأسبوع المنقضي هائمة في أحد شوارع مدينة وهران.