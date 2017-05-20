انتفض عمال المصالح التقنية والتجارية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز ببولوغين، وطالبوا بإلغاء جميع القرارات التعسفية والضغوطات الممارسة على العمال اثر مشاركتهم في الإضراب الأخير الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز.
وتفاجأ مسؤولو مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببولوغين، الإثنين، للوقفة الاحتجاجية التي شنها عشرات العمال التابعين لمصالحها التقنية والتجارية بالعاصمة، والتي تزامنت وتاريخ الاستدعاءات الموجهة للعمال للمثول أمام المجالس التأديبية، على خلفية مشاركتهم في الإضراب الأخير، حيث ندد المحتجون بالممارسات التي تعرض لها العمال في الفترة الأخيرة، سواء بالعاصمة أو بولايات أخرى، موضحين أن الانخراط في نقابة والمشاركة في حركات ووقفات احتجاجية حق دستوري، لا يستوجب معاقبة العمال والضغط عليهم بطرق غير قانونية لمجرد أنهم طالبوا بحقوق مهنية واجتماعية مشروعة قانونا.
من جهته، ذكر عضو المكتب الوطني لنقابة "سنتاغ"، لـ"الشروق"، الطاهر بوعبد القادر، أن مديرية توزيع بولوغين تجاوبت بسرعة مع مطالب العمال، وأبلغت ممثليهم الحاضرين بالتراجع عن الاستدعاءات الموجهة للعمال للمثول أمام المجالس التأديبية، فيما أوضحت أنها ستفتح باب الحوار بشأن بقية المطالب.
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تنديدا على استدعاء زملائهم للمثول أمام المجالس التأديبية
عمال المصالح التقنية والتجارية لـ"سونلغاز" ينتفضون أمام مديرية بولوغين
رضا.م
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
انتفض عمال المصالح التقنية والتجارية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز ببولوغين، وطالبوا بإلغاء جميع القرارات التعسفية والضغوطات الممارسة على العمال اثر مشاركتهم في الإضراب الأخير الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز.
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وتفاجأ مسؤولو مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببولوغين، الإثنين، للوقفة الاحتجاجية التي شنها عشرات العمال التابعين لمصالحها التقنية والتجارية بالعاصمة، والتي تزامنت وتاريخ الاستدعاءات الموجهة للعمال للمثول أمام المجالس التأديبية، على خلفية مشاركتهم في الإضراب الأخير، حيث ندد المحتجون بالممارسات التي تعرض لها العمال في الفترة الأخيرة، سواء بالعاصمة أو بولايات أخرى، موضحين أن الانخراط في نقابة والمشاركة في حركات ووقفات احتجاجية حق دستوري، لا يستوجب معاقبة العمال والضغط عليهم بطرق غير قانونية لمجرد أنهم طالبوا بحقوق مهنية واجتماعية مشروعة قانونا.
من جهته، ذكر عضو المكتب الوطني لنقابة "سنتاغ"، لـ"الشروق"، الطاهر بوعبد القادر، أن مديرية توزيع بولوغين تجاوبت بسرعة مع مطالب العمال، وأبلغت ممثليهم الحاضرين بالتراجع عن الاستدعاءات الموجهة للعمال للمثول أمام المجالس التأديبية، فيما أوضحت أنها ستفتح باب الحوار بشأن بقية المطالب.