أكد مسير ملبنة الصافي لإنتاج الحليب ومشتقاته إبراهيم العلواني في تصريح خاص لـ"الشروق" أن مادة الحليب الطبيعي ستكون متوفرة في ولاية غرداية، وما جاورها من ولايات الجنوب خلال شهر رمضان المعظم، الذي يرتفع فيه الطلب بشكل متزايد على مادة الحليب، مضيفا أنّ ملبنته تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب الطبيعي للبقر بمعدل يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف لتر في اليوم، ويتم تسويقه في ولاية غرداية، الأغواط، ورقلة، وهذا فضلا عن الكمية المعتبرة التي تنتجها بقية الملبنات الموجودة في غرداية.
وفي سياق متصل، أفاد ذات المسير أنه أبرمت اتفاقية مع مزرعة محمود حجاج لزراعة الأعلاف بالولاية المنتدبة المنيعة ومديرية المصالح الفلاحية، من أجل شراء الأعلاف الخضراء لفائدة المربّين بسعر مدعّم من الدولة، لتفادي غلائها الفاحش، وليتمكن المنتجون من الحصول على كميات معتبرة من الحليب بأسعار مقبولة.
وقد عقدت ملبنة الصافي حسب مصدرنا اجتماعا نهاية الأسبوع المنصرم مع جمعية الشجاعة والتحدي لمنتجي الحليب بولاية غرداية، والتي تتكون من 75 مربيا متعاقدا مع الملبنة، بحضور مديرية المصالح الفلاحية، مفتش البيطرة الولائية، وممثل مديرية التجارة، ومختصين، لتوعية المربين بالاستعمال الأنسب للأعلاف، وكيفية وقاية الأبقار من الحمى القلاعية التي تهدد المربين، بالإضافة إلى التحسيس من عملية حلب الأبقار بشكل سليم لتلافي الجراثيم، فضلا عن استغلال امتيازات صندوق التعاون الفلاحي، الذي يساعد المربين في أدائهم، والذين استحسنوا هذه المبادرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة.
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مسير ملبنة الصافي بغرداية لـ"الشروق":
الحليب سيكون بوفرة في غرداية وما جاورها خلال رمضان
سفيان. ع
أكد مسير ملبنة الصافي لإنتاج الحليب ومشتقاته إبراهيم العلواني في تصريح خاص لـ"الشروق" أن مادة الحليب الطبيعي ستكون متوفرة في ولاية غرداية، وما جاورها من ولايات الجنوب خلال شهر رمضان المعظم، الذي يرتفع فيه الطلب بشكل متزايد على مادة الحليب، مضيفا أنّ ملبنته تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب الطبيعي للبقر بمعدل يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف لتر في اليوم، ويتم تسويقه في ولاية غرداية، الأغواط، ورقلة، وهذا فضلا عن الكمية المعتبرة التي تنتجها بقية الملبنات الموجودة في غرداية.
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وفي سياق متصل، أفاد ذات المسير أنه أبرمت اتفاقية مع مزرعة محمود حجاج لزراعة الأعلاف بالولاية المنتدبة المنيعة ومديرية المصالح الفلاحية، من أجل شراء الأعلاف الخضراء لفائدة المربّين بسعر مدعّم من الدولة، لتفادي غلائها الفاحش، وليتمكن المنتجون من الحصول على كميات معتبرة من الحليب بأسعار مقبولة.
وقد عقدت ملبنة الصافي حسب مصدرنا اجتماعا نهاية الأسبوع المنصرم مع جمعية الشجاعة والتحدي لمنتجي الحليب بولاية غرداية، والتي تتكون من 75 مربيا متعاقدا مع الملبنة، بحضور مديرية المصالح الفلاحية، مفتش البيطرة الولائية، وممثل مديرية التجارة، ومختصين، لتوعية المربين بالاستعمال الأنسب للأعلاف، وكيفية وقاية الأبقار من الحمى القلاعية التي تهدد المربين، بالإضافة إلى التحسيس من عملية حلب الأبقار بشكل سليم لتلافي الجراثيم، فضلا عن استغلال امتيازات صندوق التعاون الفلاحي، الذي يساعد المربين في أدائهم، والذين استحسنوا هذه المبادرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة.