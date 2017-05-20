عارض، أمام محكمة بئر مراد رايس، المدعو "ج.م" وهو مدير وحدة بشركة عمومية في العقد السادس من عمره الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 3 جانفي 2013، والقاضي بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة نافذة، على خلفية تورطه في جنحة التزوير واستعمال المزور للحصول على مزية غير مستحقة.
وجاءت متابعة المتهم قضائيا، بعد شكوى تقدم بها الصندوق الوطني للتقاعد مصحوبة بادعاء مدني أمام وكيل الجمهورية، ضد المدعو "ج.م" تضمن فحواها أن هناك عدة أشخاص تقدموا إلى مصلحتهم بوثائق مزورة للاستفادة من معاشات التقاعد، على أساس أنهم كان يشتغلون بديوان الأعضاء الاصطناعي، ومركز التربية المتواجد ببئر خادم، للحصول على معاش التقاعد بدون وجه حق.
وبعد التحقيق في ملفاتهم تبين أن الوثائق الموجودة في الملف مزورة، ولا يجوز لهم قانونا الاستفادة من معاشات التقاعد، مضيفين في ذات الشكوى أن المتهم كان من بين الأشخاص المتورطين في عملية التزوير، وعلى إثرها تمت متابعته قضائيا بالتهمة المذكورة أعلاه، وقد التمس في حقه ممثل الحق العام تأييد الحكم المعارض فيه ضده.
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متابعته بجنحة الحصول على مزية غير مستحقة
مدير وحدة بشركة عمومية يزور ملفا للإستفادة من معاش التقاعد
قدور.ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
عارض، أمام محكمة بئر مراد رايس، المدعو "ج.م" وهو مدير وحدة بشركة عمومية في العقد السادس من عمره الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 3 جانفي 2013، والقاضي بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة نافذة، على خلفية تورطه في جنحة التزوير واستعمال المزور للحصول على مزية غير مستحقة.
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وجاءت متابعة المتهم قضائيا، بعد شكوى تقدم بها الصندوق الوطني للتقاعد مصحوبة بادعاء مدني أمام وكيل الجمهورية، ضد المدعو "ج.م" تضمن فحواها أن هناك عدة أشخاص تقدموا إلى مصلحتهم بوثائق مزورة للاستفادة من معاشات التقاعد، على أساس أنهم كان يشتغلون بديوان الأعضاء الاصطناعي، ومركز التربية المتواجد ببئر خادم، للحصول على معاش التقاعد بدون وجه حق.
وبعد التحقيق في ملفاتهم تبين أن الوثائق الموجودة في الملف مزورة، ولا يجوز لهم قانونا الاستفادة من معاشات التقاعد، مضيفين في ذات الشكوى أن المتهم كان من بين الأشخاص المتورطين في عملية التزوير، وعلى إثرها تمت متابعته قضائيا بالتهمة المذكورة أعلاه، وقد التمس في حقه ممثل الحق العام تأييد الحكم المعارض فيه ضده.