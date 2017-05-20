آخر حلقة من "شارع الصحافة" عن كرة القدم !

بثت قناة "الشروق نيوز" آخر حلقة من برنامج "شارع الصحافة" لهذا الموسم، حيث خصصها الزميل قادة بن عمار لواقع كرة القدم في الجزائر معتبرا أن هذه الأخيرة باتت خطرا على أمن واستقرار البلاد والعباد!

وقد عرف البرنامج مشاركة الزميل ياسين معلومي من جريدة "الشروق" إلى جانب الصحفي مصطفى معزوزي حيث تطرقا إلى موضوع القبضة الحديدية بين مصطفى بيراف والوزير الهادي ولد علي.. ناهيك عن وقائع الجمعة العامة الاستثنائية لرباطة كرة القدم وما حدث فيها من مهازل ناهيك عن تحول الرشوة إلى قضية عادية في البطولة الوطنية !!

يشار أن "شارع الصحافة" سيتوقف في رمضان على أن يعود إلى شاشة الشروق نيوز مباشرة بعدها بشكل ومضمون جديدين.