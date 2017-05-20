لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى تفجير يستهدف "حاجزا" على طريق مطار دمشق

قال ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تفجيرا استهدف حاجزا لقوات النظام والمسلحين الموالين على طريق مطار دمشق الدولي.

وأفاد ناشطون لـ"سكاي نيوز عربية" بأن "الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ووقع قرب حاجز المستقبل على طريق المطار باتجاه منطقة السيدة زينب".

وأكد المرصد وقوع الانفجار قرب حاجز المستقبل التابع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها والواقع عند أطراف حي السيدة زينب على طريق المطار.

ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى من جراء الانفجار، حسب ما أوضح المرصد الذي يستقي معلوماته من مجموعة واسعة من الناشطين.