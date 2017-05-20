على خلفية انفجار مانشستر أحزاب بريطانيا تعلق حملاتها الانتخابية

اتفقت الأحزاب السياسية في بريطانيا، الثلاثاء، على تعليق الحملات الانتخابية حتى إشعار آخر عقب الانفجار في مدينة مانشستر، الذي أوقع 22 قتيلا ونحو 59 جريحا.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، في بيان، إنه تحدث إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وإنهما اتفقا على تعليق جميع الحملات بشأن الانتخابات المقررة في 8 يونيو المقبل، وفق "رويترز".

وتتولى ماي إضافة إلى رئاسة الحكومة زعامة حزب المحافظين الحاكم، ودعت في أبريل الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من أجل تقوية موقف بلادها في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.