بالفيديو اللحظات الأولى للاعتداء رعب وفزع بعد انفجار مانشستر

تداولت وسائل الإعلام البريطانية، الثلاثاء، مقاطع فيديو توثق "رعب" اللحظات الأولى بعد الانفجار الذي وقع في قاعة "مانشستر أرينا" للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر وأسفر حسب آخر حصيلة للشرطة عن مقتل 22 شخصاً على الأقل بينهم أطفال وإصابة 59 آخرين.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملاً إرهابياً"، فيما وصفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحادث، بأنه "مروع" وتترأس اجتماعاً للجنة "كوبرا" الحكومية للطوارئ.

وقالت شرطة مانشستر، أن المنفذ قتل بعد أن فجّر عبوة ناسفة ولم تفصح عن هويته بعد وما إذا كان بريطاني الجنسية أم لا.

وحسب موقع قناة "بي بي سي عربي"، وثقت "إيلي تشثيم" التي كانت من بين الآلاف الذين حضروا حفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي في قاعة "مانشستر أرينا"، لحظة وقوع الانفجار بكاميرا هاتفها.

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وبعد الانفجار مباشرة عمت حالة من الرعب على الحضور وأغلبهم من المراهقين الذين فروا من الحفل الموسيقي في قاعة مانشستر أرينا.

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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الناس وهم يجرون من محطة فيكتوريا عقب وقوع الانفجار في قاعة "مانشستر أرينا" الموسيقية.

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وانتشر فيديو للحظة التفجير الذي حدث في مجمع للحفلات الموسيقية في مانشستر، حيث تم تسجيله من داخل سيارة متوقفة بالقرب من الملعب في المدينة.

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وقالت المغنية الأمريكية أريانا غراندي (23 عاماً) على موقع تويتر بعد خمسة ساعات من وقوع الانفجار: "محطمة. آسفة جداً جداً من صميم قلبي. ولا أجد كلمات".

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فيما تناقل مستخدمون للشبكات الاجتماعية لقطات من حفل المغنية غراندي في قاعة "مانشستر أرينا" قبل وقوع الاعتداء.

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بدورهم، نشر مغردون على موقع تويتر صوراً لمفقودين ممن كانوا في الحفل في محاولة للعثور عليهم.

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