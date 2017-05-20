تداولت وسائل الإعلام البريطانية، الثلاثاء، مقاطع فيديو توثق "رعب" اللحظات الأولى بعد الانفجار الذي وقع في قاعة "مانشستر أرينا" للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر وأسفر حسب آخر حصيلة للشرطة عن مقتل 22 شخصاً على الأقل بينهم أطفال وإصابة 59 آخرين.
وقالت الحكومة البريطانية، إنها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملاً إرهابياً"، فيما وصفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحادث، بأنه "مروع" وتترأس اجتماعاً للجنة "كوبرا" الحكومية للطوارئ.
وقالت شرطة مانشستر، أن المنفذ قتل بعد أن فجّر عبوة ناسفة ولم تفصح عن هويته بعد وما إذا كان بريطاني الجنسية أم لا.
وحسب موقع قناة "بي بي سي عربي"، وثقت "إيلي تشثيم" التي كانت من بين الآلاف الذين حضروا حفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي في قاعة "مانشستر أرينا"، لحظة وقوع الانفجار بكاميرا هاتفها.
تغريدة
وبعد الانفجار مباشرة عمت حالة من الرعب على الحضور وأغلبهم من المراهقين الذين فروا من الحفل الموسيقي في قاعة مانشستر أرينا.
تغريدة
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الناس وهم يجرون من محطة فيكتوريا عقب وقوع الانفجار في قاعة "مانشستر أرينا" الموسيقية.
تغريدة
وانتشر فيديو للحظة التفجير الذي حدث في مجمع للحفلات الموسيقية في مانشستر، حيث تم تسجيله من داخل سيارة متوقفة بالقرب من الملعب في المدينة.
تغريدة
وقالت المغنية الأمريكية أريانا غراندي (23 عاماً) على موقع تويتر بعد خمسة ساعات من وقوع الانفجار: "محطمة. آسفة جداً جداً من صميم قلبي. ولا أجد كلمات".
تغريدة
فيما تناقل مستخدمون للشبكات الاجتماعية لقطات من حفل المغنية غراندي في قاعة "مانشستر أرينا" قبل وقوع الاعتداء.
تغريدة
بدورهم، نشر مغردون على موقع تويتر صوراً لمفقودين ممن كانوا في الحفل في محاولة للعثور عليهم.
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1وزير إسرائيلي يحاول تضليل ترامب.. ماذا فعل؟
2ترامب يصل إلى تل أبيب
322 قتيلا في تفجير استهدف حفلا موسيقا في مانشستر البريطانية
4إيران تتهم أمريكا بنشر الخوف منها وتسليح "إرهابيين خطرين"
5شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
Français English
الرأي
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
الفيديو
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
بالفيديو اللحظات الأولى للاعتداء
رعب وفزع بعد انفجار مانشستر
وائل. ن
صحافي بموقع الشروق أونلاين متابع للشؤون الدولية
تداولت وسائل الإعلام البريطانية، الثلاثاء، مقاطع فيديو توثق "رعب" اللحظات الأولى بعد الانفجار الذي وقع في قاعة "مانشستر أرينا" للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر وأسفر حسب آخر حصيلة للشرطة عن مقتل 22 شخصاً على الأقل بينهم أطفال وإصابة 59 آخرين.
تغطيات ذات صلة
ترامب يعلن التزامه بالتوصل إلى اتفاق سلام
ارتفاع حصيلة الاعتداء الإرهابي بمانشستر إلى 22 قتيلا و59 جريحا
أحزاب بريطانيا تعلق حملاتها الانتخابية
تفجير يستهدف "حاجزا" على طريق مطار دمشق
عباس يستقبل ترامب في بيت لحم
وقالت الحكومة البريطانية، إنها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملاً إرهابياً"، فيما وصفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحادث، بأنه "مروع" وتترأس اجتماعاً للجنة "كوبرا" الحكومية للطوارئ.
وقالت شرطة مانشستر، أن المنفذ قتل بعد أن فجّر عبوة ناسفة ولم تفصح عن هويته بعد وما إذا كان بريطاني الجنسية أم لا.
وحسب موقع قناة "بي بي سي عربي"، وثقت "إيلي تشثيم" التي كانت من بين الآلاف الذين حضروا حفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي في قاعة "مانشستر أرينا"، لحظة وقوع الانفجار بكاميرا هاتفها.
تغريدة
وبعد الانفجار مباشرة عمت حالة من الرعب على الحضور وأغلبهم من المراهقين الذين فروا من الحفل الموسيقي في قاعة مانشستر أرينا.
تغريدة
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الناس وهم يجرون من محطة فيكتوريا عقب وقوع الانفجار في قاعة "مانشستر أرينا" الموسيقية.
تغريدة
وانتشر فيديو للحظة التفجير الذي حدث في مجمع للحفلات الموسيقية في مانشستر، حيث تم تسجيله من داخل سيارة متوقفة بالقرب من الملعب في المدينة.
تغريدة
وقالت المغنية الأمريكية أريانا غراندي (23 عاماً) على موقع تويتر بعد خمسة ساعات من وقوع الانفجار: "محطمة. آسفة جداً جداً من صميم قلبي. ولا أجد كلمات".
تغريدة
فيما تناقل مستخدمون للشبكات الاجتماعية لقطات من حفل المغنية غراندي في قاعة "مانشستر أرينا" قبل وقوع الاعتداء.
تغريدة
بدورهم، نشر مغردون على موقع تويتر صوراً لمفقودين ممن كانوا في الحفل في محاولة للعثور عليهم.
تغريدة