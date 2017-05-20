في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبط 173 كلغ من الكيف المعالج بكل من تلمسان والبيض

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، الاحد والاثنين الماضيين بتلمسان والبيض 5 تجار مخدرات، وضبطت 173 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أورده الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "انه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز، للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يومي 21و22 ماي 2017 بتلمسان والبيض خمسة تجار مخدرات وضبطت 173 كيلوغرام من الكيف المعالج".

أضاف البيان، أنه "ضبطت مفارز اخرى للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 مركبتين(02)رباعيتي الدفع و(67ر1)طن من المواد الغذائية و(2100) لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب في حين اوقفت عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4 مهربين(02)كانا على متن شاحنتين محملتين ب(59)قنطارا من مادة التبغ".

من جهة أخرى، "تم توقيف 16مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وبشار".