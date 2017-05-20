ستستفيد أزيد من 70 ألف عائلة معوزة عبر مختلف بلديات العاصمة من إعانات مادية وعينية تحسبا لشهر رمضان الكريم، إلى جانب فتح أكثر من 200 مطعم للرحمة، فيما أسقطت اللجان المختلطة وأعوان قمع الغش محاولات تموين البلديات بمواد منتهية الصلاحية.
وأوضحت السيدة معيوش المسؤولة عن النشاط الاجتماعي بالعاصمة، أنه خلال عملية اقتناء المواد الموجهة لقفة رمضان تم رفض بعض المواد الغذائية التي ستنتهي صلاحيتها نهاية 2017 حرصا على سلامة وصحة المواطن ومن بعض التسممات، لافتة أن أزيد من 70 ألف عائلة فقيرة تم إحصاؤها بالعاصمة بعد تحيين قوائم المعوزين ستستفيد من إعانات مادية وقفة رمضان في إطار الجهود التضامنية الخاصة بشهر رمضان.
وأشارت المتحدثة إلى أن الميزانية التي خصصت للعملية التضامنية ارتفعت هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة حيث فاقت 380 مليون دينار وذلك بمساهمة وزارة التضامن الوطني من خلال الصندوق الخاص بالتضامن الوطني بـ 27 مليون دينار، إلى جانب مساهمات ولاية الجزائر وزارة الشؤون الدينية والهلال الأحمر الجزائري، وسيؤطر العملية التضامنية أكثر من 1200 عون بمن فيهم متطوعون للعمل الخيري.
وأضافت ميعوش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية التضامنية انطلقت منذ أزيد من أسبوع عبر العديد من بلديات العاصمة حيث تم توزيع قفة رمضان من حصة مساهمة الصندوق الخاص بالتضامن الوطني وذلك تطبيقا للتعليمات للتكفل المبكر . وتقدر قيمة المواد الغذائية التي تحتويها قفة رمضان هذه السنة 5000 دج للقفة الواحدة وتتضمن حسب المصدر مواد غذائية أساسية على غرار السكر والسميدوالزيت والفريك والحليب والفواكه المجففة وغيرها من المواد التي تحتاجها العائلة لتحضير أطباقها الرمضانية .
وذكرت المتحدثة أن المواد التي تحتويها قفة رمضان تخضع لمراقبة شديدة من طرف أعوان مديرية التجارة وتم تكثيف الرقابة لقمع عمليات الغش خاصة فيما يخص مدة صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير الجودة والنوعية خدمة لصحة المواطن .
وأفادت المسؤولة عن النشاط الاجتماعي بالعاصمة أن مساهمة البلديات في العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان تتفاوت من بلدية إلى أخرى حسب وضعيتها المالية تتراوح ما بين 4 مليون دينار و10 مليون دينار، فيما سجل غياب مساهمة بعض البلديات التي تعاني من عجز مالي وعددها 25 بلدية .
وستستفيد العائلات الفقيرة القاطنة على مستوى هذه البلديات الـ 25 المصنفة ضمن خانة البلديات الفقيرة من قفة رمضان وإعانات مالية للتكفل باحتياجاتها إلى جانب تخصيص مطاعم الرحمة للاستفادة من الوجبات الساخنة التي يتم تحضيرها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1زوخ: منصبي كوال للعاصمة أفضل من حقيبة الوزير!
2نشر غسيل النواب "الكسالى" على الجدران وحرمانهم من الإمتيازات!
3الجيش يناور عسكريا قرب الحدود مع ليبيا
4لا تحاليل طبية في المستشفيات والمخابر الخاصة دون بطاقة هوية
5لا تسامح مع الغشّاشين والمتأخّرين والمشوّشين خلال البكالوريا
Français English
الرأي
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
الفيديو
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
إحصاء 70 ألف عائلة معوزة بالعاصمة وحدها
إحباط عمليات تموين قفة رمضان بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية!
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
ستستفيد أزيد من 70 ألف عائلة معوزة عبر مختلف بلديات العاصمة من إعانات مادية وعينية تحسبا لشهر رمضان الكريم، إلى جانب فتح أكثر من 200 مطعم للرحمة، فيما أسقطت اللجان المختلطة وأعوان قمع الغش محاولات تموين البلديات بمواد منتهية الصلاحية.
تغطيات ذات صلة
مساهل يعرض تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف ببروكسل
موالون يتاجرون بمحجوزات فاسدة موجهة للمواشي لإعادة تسويقها!
إحباط عمليات تموين قفة رمضان بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية!
هذه خلفيات "المسرحية" المغربية والتكالب على الجزائر
وقف الملتقيات والندوات ومنح التكوين في 2018
وأوضحت السيدة معيوش المسؤولة عن النشاط الاجتماعي بالعاصمة، أنه خلال عملية اقتناء المواد الموجهة لقفة رمضان تم رفض بعض المواد الغذائية التي ستنتهي صلاحيتها نهاية 2017 حرصا على سلامة وصحة المواطن ومن بعض التسممات، لافتة أن أزيد من 70 ألف عائلة فقيرة تم إحصاؤها بالعاصمة بعد تحيين قوائم المعوزين ستستفيد من إعانات مادية وقفة رمضان في إطار الجهود التضامنية الخاصة بشهر رمضان.
وأشارت المتحدثة إلى أن الميزانية التي خصصت للعملية التضامنية ارتفعت هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة حيث فاقت 380 مليون دينار وذلك بمساهمة وزارة التضامن الوطني من خلال الصندوق الخاص بالتضامن الوطني بـ 27 مليون دينار، إلى جانب مساهمات ولاية الجزائر وزارة الشؤون الدينية والهلال الأحمر الجزائري، وسيؤطر العملية التضامنية أكثر من 1200 عون بمن فيهم متطوعون للعمل الخيري.
وأضافت ميعوش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية التضامنية انطلقت منذ أزيد من أسبوع عبر العديد من بلديات العاصمة حيث تم توزيع قفة رمضان من حصة مساهمة الصندوق الخاص بالتضامن الوطني وذلك تطبيقا للتعليمات للتكفل المبكر . وتقدر قيمة المواد الغذائية التي تحتويها قفة رمضان هذه السنة 5000 دج للقفة الواحدة وتتضمن حسب المصدر مواد غذائية أساسية على غرار السكر والسميدوالزيت والفريك والحليب والفواكه المجففة وغيرها من المواد التي تحتاجها العائلة لتحضير أطباقها الرمضانية .
وذكرت المتحدثة أن المواد التي تحتويها قفة رمضان تخضع لمراقبة شديدة من طرف أعوان مديرية التجارة وتم تكثيف الرقابة لقمع عمليات الغش خاصة فيما يخص مدة صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير الجودة والنوعية خدمة لصحة المواطن .
وأفادت المسؤولة عن النشاط الاجتماعي بالعاصمة أن مساهمة البلديات في العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان تتفاوت من بلدية إلى أخرى حسب وضعيتها المالية تتراوح ما بين 4 مليون دينار و10 مليون دينار، فيما سجل غياب مساهمة بعض البلديات التي تعاني من عجز مالي وعددها 25 بلدية .
وستستفيد العائلات الفقيرة القاطنة على مستوى هذه البلديات الـ 25 المصنفة ضمن خانة البلديات الفقيرة من قفة رمضان وإعانات مالية للتكفل باحتياجاتها إلى جانب تخصيص مطاعم الرحمة للاستفادة من الوجبات الساخنة التي يتم تحضيرها.