تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الثلاثاء ببروكسل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل أنجيل لوسادا، وسيعرض الوزير على اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي تجربة الجزائر في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب.
وتندرج هذه المحادثات في إطار المشاورات المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول الوضع في منطقة الساحل لاسيما في مالي، حسبما أوضحه مصدر دبلوماسي.
وأطلع الوزير الاثنين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على "التقدم" المحقق في تنفيذ اتفاق السلام بمالي المنبثق عن مسار الجزائر مؤكدا على "الانجازات الثلاث الكبرى" المحققة: تنصيب سلطات انتقالية و تنظيم دوريات مشتركة و استحداث لجنة دائمة للحوار بين الماليين من أجل تسهيل تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر.
شرع السيد مساهل يوم الاثنين في زيارة عمل الى الهيئات الأوروبية ببروكسل بدعوة من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
وخلال زيارة العمل هذه التي تدوم يومين تحادث الوزير مع السيدة موغيريني وكذا مع المفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينغ.
كما تحادث السيد مساهل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر ساعات قليلة قبل انطلاق اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا ببروكسل.
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خلال لقائه مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
مساهل يعرض تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف ببروكسل
واج
تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الثلاثاء ببروكسل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل أنجيل لوسادا، وسيعرض الوزير على اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي تجربة الجزائر في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب.
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مساهل يعرض تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف ببروكسل
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وتندرج هذه المحادثات في إطار المشاورات المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول الوضع في منطقة الساحل لاسيما في مالي، حسبما أوضحه مصدر دبلوماسي.
وأطلع الوزير الاثنين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على "التقدم" المحقق في تنفيذ اتفاق السلام بمالي المنبثق عن مسار الجزائر مؤكدا على "الانجازات الثلاث الكبرى" المحققة: تنصيب سلطات انتقالية و تنظيم دوريات مشتركة و استحداث لجنة دائمة للحوار بين الماليين من أجل تسهيل تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر.
شرع السيد مساهل يوم الاثنين في زيارة عمل الى الهيئات الأوروبية ببروكسل بدعوة من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
وخلال زيارة العمل هذه التي تدوم يومين تحادث الوزير مع السيدة موغيريني وكذا مع المفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينغ.
كما تحادث السيد مساهل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر ساعات قليلة قبل انطلاق اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا ببروكسل.