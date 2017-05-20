أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الثلاثاء، مسؤوليته عن الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 59 آخرين، مساء الاثنين، داخل قاعة للحفلات في مدينة مانشستر شمالي غرب إنكلترا.
وقال "داعش" في بيان نشره على تطبيق تليغرام، إن أحد عناصره نفذ الهجوم بواسطة عبوات ناسفة.
وجاء في البيان: "تمكن أحد جنود الخلافة من وضع عبوات ناسفة وسط تجمعات للصليبيين في مدينة مانشستر البريطانية".
وكانت الشرطة البريطانية قالت، إنها ألقت القبض على شاب في الـ23 من العمر، فيما يتصل باعتداء مانشستر. وقالت شرطة مانشستر الكبرى على موقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): "فيما يتعلق بحادث الليلة الماضية في مانشستر أرينا، يمكننا أن نؤكد القبض على شاب عمره 23 عاماً في جنوبي مانشستر".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت، في وقت سابق الثلاثاء، إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصاً بينهم الكثير من الأطفال في قاعة مانشستر أرينا.
وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينيغ ستريت في العاصمة لندن، إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.
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"داعش" يتبنى اعتداء مانشستر
وائل. ن - الشروق أونلاين
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الثلاثاء، مسؤوليته عن الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 59 آخرين، مساء الاثنين، داخل قاعة للحفلات في مدينة مانشستر شمالي غرب إنكلترا.
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وقال "داعش" في بيان نشره على تطبيق تليغرام، إن أحد عناصره نفذ الهجوم بواسطة عبوات ناسفة.
وجاء في البيان: "تمكن أحد جنود الخلافة من وضع عبوات ناسفة وسط تجمعات للصليبيين في مدينة مانشستر البريطانية".
وكانت الشرطة البريطانية قالت، إنها ألقت القبض على شاب في الـ23 من العمر، فيما يتصل باعتداء مانشستر. وقالت شرطة مانشستر الكبرى على موقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): "فيما يتعلق بحادث الليلة الماضية في مانشستر أرينا، يمكننا أن نؤكد القبض على شاب عمره 23 عاماً في جنوبي مانشستر".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت، في وقت سابق الثلاثاء، إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصاً بينهم الكثير من الأطفال في قاعة مانشستر أرينا.
وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينيغ ستريت في العاصمة لندن، إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.