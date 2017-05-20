ناشد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمكتبه الولائي بتقرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت، من أجل التدخل السريع لتنظيم الحركة التجارية بعاصمة الولاية المنتدبة التي تغرق في الفوضى، حيث صرّح المكلّف بتنظيم السوق لدى المكتب معراج رحمان لـ"الشروق" أن الاتحاد سبق له وأن راسل مختلف المصالح المختصة من بينها البلديات والولاية لطرح جملة من الانشغالات، من بينها تهيئة السوق المغطاة المغلقة منذ أكثر من 20 سنة بسبب ندرة المياه وانسداد قنوات الصرف الصحي واهتراء البنية التحتية وانهيار السقف.
وأبدى اتحاد التجار انزعاجه لمحلات الرئيس الموزعة والمغلقة في وجه الحركة التجارية رغم تواجدها في أماكن حيوية وإستراتيجية، مطالبا باسترجاعها من أصحابها الذين تخلوا عنها في الوقت الذي يتخبط فيه عديد التجار في البطالة، ولم يجدوا سوى الأرصفة والأسواق السوداء لعرض سلعهم بطريقة فوضوية وغير قانونية، وشكّلوا من خلالها سوقا موازية منافسة للتجار الشرعيين الذين تضررت تجارتهم بهذه الممارسات وشكّلت صراعات ومناوشات من حين لآخر فيما بينهم تتحمّل مسؤوليته، حسب المتحدث، البلدية التي بقيت تلعب دور المتفرج، كما طالبها بحلّ مشاكل التجار كتسوية وضعية الكراء ومحاربة تجار الأرصفة والمناسبات.
كما يطالب اتحاد التجار من السلطات وعلى رأسهم الوالي المنتدب تحويل سوق المواشي إلى أسواق أخرى مؤهلة لتفادي الفوضى، فيما أصبح مطلب توفير الأمن بشكل يومي بالأسواق من بين أهم المطالب خاصة في العطل والمناسبات التي تكثر فيها عمليات السرقة والاعتداءات، بالإضافة إلى ذلك ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم طالب اتحاد التجار بتوفير الإنارة العمومية بالسوق، الذي تنتعش فيه الحركة التجارية خلال الفترة الليلية وخاصة مع الثلث الأخير من شهر الصيام والذي تشهد فيه الأسواق اختناقا كبيرا بالزبائن.
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اتحاد التجار يطالب السلطات بتقرت بالتدخل قبيل رمضان
أيوب بن نونة
ناشد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمكتبه الولائي بتقرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت، من أجل التدخل السريع لتنظيم الحركة التجارية بعاصمة الولاية المنتدبة التي تغرق في الفوضى، حيث صرّح المكلّف بتنظيم السوق لدى المكتب معراج رحمان لـ"الشروق" أن الاتحاد سبق له وأن راسل مختلف المصالح المختصة من بينها البلديات والولاية لطرح جملة من الانشغالات، من بينها تهيئة السوق المغطاة المغلقة منذ أكثر من 20 سنة بسبب ندرة المياه وانسداد قنوات الصرف الصحي واهتراء البنية التحتية وانهيار السقف.
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اتحاد التجار يطالب السلطات بتقرت بالتدخل قبيل رمضان
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وأبدى اتحاد التجار انزعاجه لمحلات الرئيس الموزعة والمغلقة في وجه الحركة التجارية رغم تواجدها في أماكن حيوية وإستراتيجية، مطالبا باسترجاعها من أصحابها الذين تخلوا عنها في الوقت الذي يتخبط فيه عديد التجار في البطالة، ولم يجدوا سوى الأرصفة والأسواق السوداء لعرض سلعهم بطريقة فوضوية وغير قانونية، وشكّلوا من خلالها سوقا موازية منافسة للتجار الشرعيين الذين تضررت تجارتهم بهذه الممارسات وشكّلت صراعات ومناوشات من حين لآخر فيما بينهم تتحمّل مسؤوليته، حسب المتحدث، البلدية التي بقيت تلعب دور المتفرج، كما طالبها بحلّ مشاكل التجار كتسوية وضعية الكراء ومحاربة تجار الأرصفة والمناسبات.
كما يطالب اتحاد التجار من السلطات وعلى رأسهم الوالي المنتدب تحويل سوق المواشي إلى أسواق أخرى مؤهلة لتفادي الفوضى، فيما أصبح مطلب توفير الأمن بشكل يومي بالأسواق من بين أهم المطالب خاصة في العطل والمناسبات التي تكثر فيها عمليات السرقة والاعتداءات، بالإضافة إلى ذلك ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم طالب اتحاد التجار بتوفير الإنارة العمومية بالسوق، الذي تنتعش فيه الحركة التجارية خلال الفترة الليلية وخاصة مع الثلث الأخير من شهر الصيام والذي تشهد فيه الأسواق اختناقا كبيرا بالزبائن.