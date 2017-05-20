انطلاقا من 18 ألف و400 دينار 7 رحلات أسبوعيا لشركة ASL AIRLINES FRANCE من باريس إلى الشلف والعاصمة

أعلنت شركة الطيران الفرنسية ASL AIRLINES FRANCE، الثلاثاء، عن إطلاق رحلات جوية من العاصمة والشلف نحو باريس اعتبارا من 23 جوان المقبل، بأسعار تنافسية انطلاقا من 18 ألف و400 دينار.

وقال المدير العام لشركة ASL AIRLINS FRANCE، جون فرانسوا دومينياك، الثلاثاء، في ندوة صحفية ببن عكنون بالعاصمة، أن الشركة ستضمن رحلات من العاصمة والشلف نحو باريس بخدمات ذات نوعية ودقة مواعيد صارمة وأسطول طائرات ملائم لهذا النوع من الرحلات.

وبحسب المتحدث فإن السعر سينطلق اعتبارا من 18 ألف و400 دينار، ذهاب وإياب، بمعدل 4 رحلات أسبوعيا من العاصمة مع إضافة خامسة كل يوم خميس، ورحلتين أسبوعيا من مطار الشلف.

وفي رد على سؤال لـ "الشروق" حول إمكانية افتتاح خطوط جديدة نحو مطارات جزائرية خصوصا بشرق البلاد، ذكر المدير العام للشركة بان الأمر قيد الدراسة خصصا في ظل الطلب الكبير أيضا نحو شرق البلاد، كما هو الحال الشلف التي تعرف طلبا كبيرا نحو فرنسا، وستضمن هذه الرحلات طائرات من نوع بوينغ 737على حد تعبيره (150 مقعد في الغالب).

بدوره قال المدير التجاري في شركة ASL AIRLINES FRANCE، إيريك فانسون بأن عمليات بيع التذاكر انطلقت رسميا وستكون أول رحلة من العاصمة نحو باريس في 23 جوان المقبل، بمعدل أربع رحلات أسبوعية مع إضافة رحلة كل يوم خميس، وستكون رحلات العاصمة نحو باريس منتظمة ومستمرة في كافة الفصول بينما رحلات الشلف باريس ستقتصر على الفترة الصيفية (العطل)، ما بين 4 جويلية و31 اوت.

وستكون الرحلات بحسب إيريك فانسون، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (رحلتين) بينما ستكون رحلتا الشلف كل يوم ثلاثاء وخميس، موضحا بأنه يمكن زيادة رحلات اضافية خلال فصل الصيف (فصل الذروة).

وسيحظى المسافرون بوزن أمتعة يقدر بـ 23 كيلوغراما إضافة لأمتعة اليد بوزن بـ 5 كيلوغرامات، ووجبة خفيفة مهداة على متن الطائرة وخدمات مدفوعة أخرى.

وتتم عملية بيع التذاكر في الجزائر عن طريق ممثل الشركة الحصري وهو وكالة السياحة والأسفار "صولاي فواياج" برياض الفتح والوكالات الأخرى المتعاقدة معها.