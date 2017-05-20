كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، عن تسخير مصالح أمن ولاية الجزائر لـ 5718 شرطي لتأمين امتحانات نهاية السنة، تشمل 1026 مركز إجراء امتحان للأطوار الثلاث "ابتدائي، متوسط وثانوي".
وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، تحوز "الإخبارية" على نسخة منه، أنه "في إطار التحضير لاجتياز كل من شهادة البكالوريا، التعليم المتوسط وكذا الابتدائي قامت مصالح أمن ولاية الجزائر باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لتوفير الأمن والسلامة بمراكز اجتياز الامتحانات، حيث سخرت 5718 شرطي لتأمين 1026 مركز إجراء اختبار خاصة بالأطوار الثلاثة، من خلال تأمين مراكز الامتحانات، التصحيح والمرافقة الأمنية لنقل الأسئلة والأجوبة من وإلى مراكز الامتحانات، التجميع والتصحيح".
وتم تسخير 2126 شرطي للتأمين المباشر للمراكز متمثلة في 709 مركز للطور الابتدائي، 133 مركز للطور المتوسط و166 مركز خاص بشهادة البكالوريا، في حين سيتم تأمين 5 مراكز تجميع الأسئلة و13 مركز تصحيح الاختبارات.
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5718 شرطي لتأمين مراكز الامتحانات بالعاصمة
نسرين برغل
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، عن تسخير مصالح أمن ولاية الجزائر لـ 5718 شرطي لتأمين امتحانات نهاية السنة، تشمل 1026 مركز إجراء امتحان للأطوار الثلاث "ابتدائي، متوسط وثانوي".
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وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، تحوز "الإخبارية" على نسخة منه، أنه "في إطار التحضير لاجتياز كل من شهادة البكالوريا، التعليم المتوسط وكذا الابتدائي قامت مصالح أمن ولاية الجزائر باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لتوفير الأمن والسلامة بمراكز اجتياز الامتحانات، حيث سخرت 5718 شرطي لتأمين 1026 مركز إجراء اختبار خاصة بالأطوار الثلاثة، من خلال تأمين مراكز الامتحانات، التصحيح والمرافقة الأمنية لنقل الأسئلة والأجوبة من وإلى مراكز الامتحانات، التجميع والتصحيح".
وتم تسخير 2126 شرطي للتأمين المباشر للمراكز متمثلة في 709 مركز للطور الابتدائي، 133 مركز للطور المتوسط و166 مركز خاص بشهادة البكالوريا، في حين سيتم تأمين 5 مراكز تجميع الأسئلة و13 مركز تصحيح الاختبارات.