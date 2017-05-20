أدانت محكمة الشلف، الإثنين، سبعة من أتباع الأحمدية بستة أشهر غير نافذة، حيث توبعوا بتهمة تكوين جمعية دون ترخيص.
من بين المتهمين طبيب نفساني بالحماية المدنية، وممرض في الصحة وطالب جامعي إلى جانب الأمير الوطني للأحمدية، ومساعده ومجموعة متهمين من الولايات المجاورة تلمسان وعين الدفلى، تم توقيفهم مطلع السنة الجارية خلال عملية تعقب اتصالاتهم الهاتفية وتحركاتهم اليومية عبر ربوع الوطني، حيث كانوا ينشرون فكر الطائفة الأحمدية.
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الحبس غير النافذ للأمير الوطني لـ "الأحمدية" بالشلف
م. قورين
أدانت محكمة الشلف، الإثنين، سبعة من أتباع الأحمدية بستة أشهر غير نافذة، حيث توبعوا بتهمة تكوين جمعية دون ترخيص.
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من بين المتهمين طبيب نفساني بالحماية المدنية، وممرض في الصحة وطالب جامعي إلى جانب الأمير الوطني للأحمدية، ومساعده ومجموعة متهمين من الولايات المجاورة تلمسان وعين الدفلى، تم توقيفهم مطلع السنة الجارية خلال عملية تعقب اتصالاتهم الهاتفية وتحركاتهم اليومية عبر ربوع الوطني، حيث كانوا ينشرون فكر الطائفة الأحمدية.