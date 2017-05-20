طلب من نوابه الانسحاب الأفافاس يقاطع جلسة انتخاب رئيس المجلس

انسحب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، مساء الثلاثاء، من جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .

وأكد بيان للمجموعة البرلمانية للافافاس، أن "نواب الحزب سيواصلون نضالهم من أجل إقامة دولة القانون وحق الجزائريين في أن يكونوا مواطنين بحقوق كاملة".