طلب من نوابه الانسحاب

الأفافاس يقاطع جلسة انتخاب رئيس المجلس

date 2017/05/23 views 260 comments 1
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icon-writer عبد الرزاق.ب

انسحب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، مساء الثلاثاء، من جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .

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وأكد بيان للمجموعة البرلمانية للافافاس، أن "نواب الحزب سيواصلون نضالهم من أجل إقامة دولة القانون وحق الجزائريين في أن يكونوا مواطنين بحقوق كاملة".

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