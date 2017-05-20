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طلب من نوابه الانسحاب
الأفافاس يقاطع جلسة انتخاب رئيس المجلس
انسحب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، مساء الثلاثاء، من جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .
وأكد بيان للمجموعة البرلمانية للافافاس، أن "نواب الحزب سيواصلون نضالهم من أجل إقامة دولة القانون وحق الجزائريين في أن يكونوا مواطنين بحقوق كاملة".
المستغانمي - الجزائر2017/05/23 على 20:201
1 لست مع او ضد هذا القرار . ولكن .كنت اتمنى ان يتخلى حزب الافافاس عن سياسة الكرسي الشاغر . وان يناضل من داخل قبة البرلمان . حتى وان كان نضاله لا يؤثر في اصدار القرارات باعتبار الاغلبية لدى احزاب السلطة وهي - الافلان - الارندي - تاج -الامديا - حزب العمال . والاحرار ما دام لا لون لهم فبالاكيد ينضمون لاحزاب السلطة لانهم اصحاب مصالح بالدرجة الاولى .
2 يمكن للافافاس . ان يفضح المطبلين للسلطة والذين يدعون النضال .قولا لا فعلا
3 يبقى حزب الافافاس هو الحزب المعارض حقا واما الباقي فمجرد ديكور ليس الا