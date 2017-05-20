حصد 356 صوت في الإنتخابات بوحجة للمعارضة: مجبرون على العمل سويا

فاز سعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة المجلس الشعبي الوطني، بعد أن حصد أغلبية صوت النواب في الانتخابات.

وجرت الانتخابات في اقتراع سري بسبب تعدد المترشحين للمنصب

وحصد إسماعيل ميمون مرشح تحالف حركة مجتمع السلم 47 صوتا في انتخابات رئيس المجلس بعد أن حظي بدعم حزب العمال، فيما حصل مرشح الإتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء لخضر بن خلاف على 17 صوتا وحصدت مرشحة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والي نورة 10 أصوات.

وقال بوحجة في كلمة بعد انتخابه أنه يشعر بالاعتزاز لتحميله هذه المسؤولية وسيسخر كل جهده لأن يكون في مستوى هذه الثقة.

ووجه خليفة ولد خليفة خطابه للمعارضة بالقول "نحن محكوم علينا مهما اختلفت قناعتنا أن نعمل سويا من أجل أن يكون مجلسنا قلعة للديمقراطية"، وأنه متفتح على الجميع

وذكر ما أسماه "الظرف الاقتصادي الحساس الذي تمر به الجزائر وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة"، والذي يحتم التشاور والتعاون لرفع التحدي.