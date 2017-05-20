محتجون أغلقوا الطريق تضامنا معهم طالبو سكن يعتلون بناية بخميس مليانة ويهددون بالإنتحار

أقدم سبعة شبان بمدينة خميس مليانة في عين الدفلى، الثلاثاء،على التهديد بالانتحار الجماعي، بعد أن صعدوا فوق سطح عمارة تتكون من خمسة طوابق قريبة من مقر الدائرة بحي "الحرية" بالضاحية الشرقية للمدينة، احتجاجا على ما وصفوه بالتماطل الحاصل في توزيع السكنات التي طالما انتظروها.

وبادر خمسة شبان باعتلاء سطح البناية، ليلتحق بهم بعد الزوال شابان آخران. هدد المحتجون بإلقاء أنفسهم من أعلى البناية، أمام دهشة واستغراب المواطنين رافضين كل دعوات العدول عن فعلتهم هذه، كما قام الشبان الخمسة بسكب البنزين على أجسادهم مهددين بحرق أجسادهم، ما جعل المشهد يحبس الأنفاس وسط هلع المارة الذين تجمعوا وأعينهم مشرئبة لسبعة شبان قد يفقدون حياتهم في أي لحظة بفعل أي حركة خاطئة.

وانتقد المحتجون ما قالوا إنه حرمان من السكن، جعلهم يبيتون داخل السيارات والحظائر ما جعلهم يستعجلون توزيع الحصة السكنية الجاهزة، والتي ما تزال قائمة المستفيدين منها، قيد التمحيص من قبل اللجنة المعنية. وحاولت عدة أطراف إقناع الشباب بالتعقل، بما في ذلك مسؤولون محليون، لكن من دون جدوى في الوقت الذي حضر أعوان من الحماية المدنية وآخرون من الأمن الوطني لتطويق الموقف. وإلى غاية كتابة هذه السطور، بقيت الأمور على حالها وهو ما أكده رئيس البلدية. حيث رفض الشبان النزول، رغم إنهاكهم الشديد جراء الحرارة.

من جهة أخرى، قام عشرات المواطنين في ذات الوقت وبالقرب من مكان الحدث بغلق الطريق الرئيسي للمدينة، وشل الحركة المرورية أمام مقر الدائرة، احتجاجا على ما وصفوه بالتأخر الطويل في توزيع السكنات، متهمين المصالح الإدارية بمفاقمة متاعبهم. خصوصا أن سكان حي "الحرية" يشعرون حسب تصريحاتهم بالتهميش على عكس كثير من الأحياء الأخرى بالمدينة.