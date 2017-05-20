زنا المحارم والخيانة الزوجية وكاميرا العنف في شهر الصيام جرأة برامج "أم بي سي" لرمضان تثير الجدل في المجتمع الخليجي

لا يزال الإعلان عن برمجة "، الثلاثاء، أحبك وباجر وبعده" على "أم بي سي" في رمضان، يصنع الجدل في المجتمع الخليجي خاصة، وزادت المطالب بتوقيف عرضه. فيما يصر فريق العمل على أن الجدل الحاصل حول العمل والحملة التي طالته بُنيت على مقطع مجتزأ من الإعلان الترويجي الذي تم اختياره وعرض لمدة 30 ثانية، وانه لا يعكس محتوى مسلسل من 30 حلقة، وبالتالي فإن الأحكام المسبقة التي أُطلقت في حق العمل بُنيت على أسس غير صلبة، وتحليلات وتكهنات لا تمت لحقيقة المسلسل بصلة.

"سيلفي 3" ..ناصر القصبي يعود بنفس الجرأة

بعد نجاح الموسمين السابقين من المسلسل الكوميدي "سيلفي"، سيعود النجم ناصر القصبي من جديد في الجزء الثالث بالاشتراك مع عدد كبير من النجوم، حبيب الحبيب، وعبد الإله السناني، ويوسف الجراح، وريماس منصور، وريماس الزهراني، وبشير الغنيم.

وبدأ عرض المسلسل عام 2015، وهو يقدم قضايا المجتمع السعودي ويعالجها بطريقة ساخرة، والمسلسل من تأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي.وسيعرض المسلسل على قناة MBC.

سعاد عبد الله وحياة الفهد.. احتكار مفتوح

"كان في كل مكان" مسلسل كويتي اجتماعي من بطولة الممثلة سعاد عبد الله، بالاشتراك مع عدد من النجوم وهم جاسم النبهان، مبارك خميس، فرح الصراف، زينب غازي، روان الصايغ، شجون الهاجري، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج محمد القفاص.

المسلسل يدور في حلقات منفصلة ويضم ثلاثة عشر موضوعا، كل موضوع له قصة مختلفة، وقد تمتد القصة على حلقتين أو أكثر. وصرحت سعاد عبدالله أن العمل يعتمد على مجموعة من الحلقات والحكايات، ولكل حلقة مضمونها وأبعادها وفريقها الفني.

وتدور أحداث المسلسل حول "رمانة"، وهي سيدة فقيرة تدخل عالم الاستثمارات لتحصل على ثروة كبيرة وتدخل عالم الثراء والبذخ، وتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بعد هذا التحول المفاجئ.

المسلسل من بطولة حياة الفهد وبثينة الرئيسي وهيا الشعيبي وأحمد الجسمي ويوسف الجراح، والمسلسل فكرة يوسف الغيث وكتابة بدر الجزاف ومحمد العنزي ومن إخراج حسام حجاوي.

وقد قالت حياة الفهد عن المسلسل، إنه ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تعيدها إلى زمن الكوميديا الجميلة، حيث الحكاية البسيطة ذات المضامين العميقة.

الحب والخيانة في رمضان على "أم بي سي"

مسلسل اجتماعي رومانسي يدور حول الحب والخيانة والكذب بين الرجل والمرأة، من خلال قصة وقوع بطل رياضي شاب في حب فتاة جميلة أثناء تواجده في إحدى البطولات خارج البلاد، والمسلسل من بطولة أمل العوضي وعبد الله بوشهري وتأليف دخيل النبهان وإخراج خالد الفضلي.

وقد تم تغيير اسم المسلسل من "حب في إسطنبول" إلى "نهاية حلم"، وصور المسلسل في عدد من المدن الكويتية والتركية.

"اليوم الأسود" و"اقبال يوم اقبلت"

"اليوم الأسود" يدور المسلسل حول سيدة متزوجة من رجل ثري يمر بأزمة تغير مجرى حياتهما، وتتصاعد الأحداث حينما تتساقط الأقنعة عن بعض الشخصيات المقربة منهم وتظهر وجوههم الحقيقية.

وتدور أحداث المسلسل حول أم تعاني من مرض مزمن، حيث يتم تسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها المريض في المجتمع هو والأفراد المحيطين به، وغيرها من القضايا الاجتماعية في الخليج العربي، إضافة إلى "كحل أسود قلب أبيض" على قناة "دبي" من أضخم المسلسلات الخليجية المنتظرة هذا العام.