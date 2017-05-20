ناشدت عائلة عبايدية، المقيمة بتبسة الجهات القضائية، لأجل فتح تحقيق في ما وصفته بحادثة التزوير والبلاغ الكاذب، وإلغاء شهادة الوفاة، التي تم استخراجها للسيدة عبايدية خيرة بنت مسعود، والتي تم تسجيلها في سجل الوفيات، منذ تاريخ 23 مارس 1983 ببلدية الرويبة، بولاية الجزائر العاصمة، وهي لا تزال إلى يومنا هذا على قيد الحياة، وتتمتع بصحة جيدة، وتسعى بكل قوة، أن يعاد لها الاعتبار وتحذف شهادة الوفاة المسجلة باسمها.
حيثيات القضية، كما أكدها ابنها السيد حسين عبايدية، المقيم بحي لروكاد بتبسة، كون أفراد الآسرة، كانوا يستخرجون شهادة الأم خيرة عبادية، بطريقة عادية، إلا أنه ومنذ أن تم عصرنة الإدارة، واعتماد نظام الإدارة الالكترونية واستخراج الوثائق بالطريقة العصرية، اكتشفت الفضيحة، كما قال يوم 8 فيفري 2017، حيث استخرجت شهادة الميلاد للضحية من الفرع البلدي بذراع الإمام بتبسة، أين وجد عليها إشارة أنها متوفية يوم 23 مارس 1983، بالرويبة رقم العقد 121، وقد أدلى بهذه الشهادة السيد "م. ر"، والذي لا يزال تجهل هويته إلى حد الآن لدى الجهات المختصة في التحقيق، وحتى علاقته بالعائلة، أو الغرض من هذا التصريح الكاذب.
والغريب من كل هذا، أن عملية التزوير لم تشمل توقيت الوفاة فقط، فحسب شهادة الميلاد التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، والمستخرجة بتبسة، فإن السيدة خيرة عبايدية، توفيت في 23 مارس 1983، وأنها تزوجت بالسيد عبايدية ناصر، يوم 12 مارس 1989 تحت رقم العقد 193، وهي مفارقة عجيبة من أن يكون عقد الزواج بعد الوفاة بـ 5 سنوات تقريبا، وأمام هذه الحادثة فان أفراد الأسرة يناشدون السلطات القضائية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات عملية التزوير والغرض منه ورفع حالة الوفاة لامرأة لا تزال على قيد الحياة.
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ناشدت عائلة عبايدية، المقيمة بتبسة الجهات القضائية، لأجل فتح تحقيق في ما وصفته بحادثة التزوير والبلاغ الكاذب، وإلغاء شهادة الوفاة، التي تم استخراجها للسيدة عبايدية خيرة بنت مسعود، والتي تم تسجيلها في سجل الوفيات، منذ تاريخ 23 مارس 1983 ببلدية الرويبة، بولاية الجزائر العاصمة، وهي لا تزال إلى يومنا هذا على قيد الحياة، وتتمتع بصحة جيدة، وتسعى بكل قوة، أن يعاد لها الاعتبار وتحذف شهادة الوفاة المسجلة باسمها.
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حيثيات القضية، كما أكدها ابنها السيد حسين عبايدية، المقيم بحي لروكاد بتبسة، كون أفراد الآسرة، كانوا يستخرجون شهادة الأم خيرة عبادية، بطريقة عادية، إلا أنه ومنذ أن تم عصرنة الإدارة، واعتماد نظام الإدارة الالكترونية واستخراج الوثائق بالطريقة العصرية، اكتشفت الفضيحة، كما قال يوم 8 فيفري 2017، حيث استخرجت شهادة الميلاد للضحية من الفرع البلدي بذراع الإمام بتبسة، أين وجد عليها إشارة أنها متوفية يوم 23 مارس 1983، بالرويبة رقم العقد 121، وقد أدلى بهذه الشهادة السيد "م. ر"، والذي لا يزال تجهل هويته إلى حد الآن لدى الجهات المختصة في التحقيق، وحتى علاقته بالعائلة، أو الغرض من هذا التصريح الكاذب.
والغريب من كل هذا، أن عملية التزوير لم تشمل توقيت الوفاة فقط، فحسب شهادة الميلاد التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، والمستخرجة بتبسة، فإن السيدة خيرة عبايدية، توفيت في 23 مارس 1983، وأنها تزوجت بالسيد عبايدية ناصر، يوم 12 مارس 1989 تحت رقم العقد 193، وهي مفارقة عجيبة من أن يكون عقد الزواج بعد الوفاة بـ 5 سنوات تقريبا، وأمام هذه الحادثة فان أفراد الأسرة يناشدون السلطات القضائية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات عملية التزوير والغرض منه ورفع حالة الوفاة لامرأة لا تزال على قيد الحياة.