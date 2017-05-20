تناولت دور الكاريكاتور في التنشئة السياسية بالجزائر رسومات كاريكاتوريست "الشروق" باقي بوخالفة موضوع أطروحة دكتوراه بجامعة باتنة

نوقشت بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة باتنة1، الإثنين، أطروحة دكتوراه العلوم في الإعلام والاتصال، من إعداد الطالب الباحث عادل صيد، الذي يشغل وظيفة أستاذ مساعد في التخصص بجامعة أم البواقي..

الأطروحة تناولت موضوعا جديدا يتعلق بدور الكاريكاتور في التنشئة السياسية في الجزائر من خلال قراءة سيميولوجية لرسومات كاريكاتوريست "الشروق اليومي"، باقي بوخالفة.. وقد أشرف على المذكرة البروفيسور حسين قادري من جامعة باتنة11 فيما تداول على مناقشتها أساتذة من تخصصي الإعلام والعلوم السياسية من جامعات مختلفة على غرار البروفيسور مقلاتي صحراوي والدكتور يوسف بن يزة من جامعة باتنة1، وكذا البروفيسور العيفة جمال من جامعة عنابة والدكتورين خشاب جلال من جامعة سوق اهراس ونايلي نفيسة من جامعة أم البواقي..

وقد برر الباحث اختياره رسومات باقي بوخالفة، بمكانته ضمن الساحة الإعلامية وكذا مواضيعها الهادفة بما تحمله من قيم اجتماعية وسياسية حاول اكتشافها من منظور سيميولوجي انصب على عينة من الرسومات التي واكبت أحداثا سياسية هامة في الجزائر.

الباحث توصل في أطروحته إلى نتائج هامة على غرار تبني فن الكاريكاتور قضايا الأمة المصيرية وكونه لسان حال شرائح واسعة من المجتمع تسخر من أوضاعها وتجد نفسها في تصورات وآراء الفنان الكاريكاتوري..