ميلانيا وإيفانكا يضعان وشاحاً على رأسهما ترامب يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

أ ف ب - الشروق أونلاين

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا فرنسيس، الأربعاء، أول لقاء ثنائي بينهما وهو موضع ترقب شديد نظراً لأنهما على طرفي نقيض في عدة مواضيع.

ووصل ترامب، مساء الثلاثاء، إلى روما وحضر إلى الفاتيكان عند الساعة 08:20 (06:20 ت.غ) والتقى البابا بعد 11 دقيقة على وصوله.

وبعد مصافحة ودية والتقاط الصور بدأ اللقاء بينهما ويرتقب أن يستمر 20 دقيقة بحضور مترجم.

ولم يحضر الكثير من الأشخاص لانتظار مرور الموكب الرئاسي على الجادة الكبرى المؤدية إلى الفاتيكان والتي عبرها الموكب بصمت كبير.

وحضر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر. وبموجب البروتوكول المعتمد في الفاتيكان ارتدت السيدة الأمريكية الأولى وابنة الرئيس الأسود ووضعتا وشاحاً أسود على الرأس.

وهي المحطة الثالثة في رحلة ترامب الأولى إلى الخارج التي قادته إلى السعودية وفلسطين المحتلة وسيتابعها إلى بروكسل لعقد قمة مع قادة حلف الأطلسي وإلى صقلية حيث يحضر قمة مجموعة السبع.