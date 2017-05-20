تستعد مساجد الوطن لاستقبال شهر رمضان الفضيل، حيث انتهت من ضبط تحضيراتها النهائية، من إعداد قوائم فقراء الحيّ بالتنسيق مع لجان الأحياء، وجمع قفة رمضان من طرف المحسنين وتحضير جوائز حفظة القرآن، إضافة لانتقاء المقرئين لصلاة التراويح والتهجُّد.
وفي هذا الصدد، أكد إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري في اتصال مع "الشروق"، الثلاثاء، أنهم انتهوا من إعداد قوائم العائلات التي تستفيد من قفة رمضان هذه السنة، والتي سيتسلمونها الأيّام القليلة المقبلة. والعائلات المستفيدة تمّ اختيارٌها بالتنسيق مع رئيس لجنة الحيّ. ويحصي مسجد الفتح أكثر من 100 عائلة محتاجة.
وعن محتويات قفة رمضان التي يتبرع بها المحسنون وأصحاب الخير، قال ناصري "...تضم القهوة والسكر و5 كلغ من الطماطم المصبّرة والفرينة والدّقيق والزيت، الفريك...". ويؤكد الإمام أن العائلات المستفيدة ولتحرجها من القدوم إلى المسجد لأخذ نصيبها، يقوم المحسن مثلا بتسديد ثمن 50 قفة مليئة بالمواد الغذائية لدى محل تجاري أو "سوبيرات"، ويحضر الوصولات إلى الإمام أو لجنة المسجد، والأخيرة تتولى توزيع الوصولات على العائلات التي تتوجه مباشرة نحو المحلّ لأخذ قفتها.
وأكد المتحدث، أنهم أعدّوا جوائز لحفظة القرآن من نساء وأطفال.
وبدوره، أكد إمام مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني بتيلملي بالعاصمة، والمنسق الوطني لنقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي لـ"الشروق"، أن مساجد الوطن تساهم وبقوة في العملية التضامنية والتحسيسية خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. وعن تحضيرات مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني، يقول حجيمي "أطلقنا في رمضان المنصرم مبادرة طيبة وسنواصلها، حيث نقوم بتوفير وجبة الإفطار لجميع المصلين وقت آذان المغرب وطيلة 30 يوما، والوجبة خفيفة تكون عبارة عن حليب وتمر وحلويات لضمان نظافة المسجد".
كما تحرص لجنة مسجد الورتلاني، على القيام بعمليات تضامنية اجتماعية خلال الشهر الفضيل، على غرار زيارة دور المسنين والمستشفيات، بالتنسيق مع البلديات وهيئات المجتمع المدني.
وبخصوص اختيار المقرئين في رمضان، أكد حجيمي أنهم يفضلون الاستعانة أولا بالطلاب من حفظة القرآن بالمسجد، وأيضا "ببعض من النماذج الطيبة للمقرئين المطلوبين"، وحتى حفظة القرآن من الأطفال، يتم إشراكهم - حسب المتحدث- في صلاة التهجد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1هذه خلفيات "المسرحية" المغربية والتكالب على الجزائر
2وقف الملتقيات والندوات ومنح التكوين في 2018
3نواب ينتظرون الأجرة.. آخرون "مدهوشون" ووزراء يطلبون العودة!
4"رغم أننا أقلية.. لن نمرّر قوانينكم المجحفة في حق الشعب"
5قايد صالح: التعليقات حول انتخاب أفراد الجيش "غير صحيحة"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
الفيديو
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
توزيع قفة رمضان.. تنظيم مطاعم الرحمة وقوافل للفقراء
عمليات تضامنية واسعة عبر المساجد في رمضان
نادية سليماني
تستعد مساجد الوطن لاستقبال شهر رمضان الفضيل، حيث انتهت من ضبط تحضيراتها النهائية، من إعداد قوائم فقراء الحيّ بالتنسيق مع لجان الأحياء، وجمع قفة رمضان من طرف المحسنين وتحضير جوائز حفظة القرآن، إضافة لانتقاء المقرئين لصلاة التراويح والتهجُّد.
تغطيات ذات صلة
أسواق الجملة تطلق مبادرة "تجار الرحمة"
حركة تحويلات في صفوف الجمارك خلال جوان
عمليات تضامنية واسعة عبر المساجد في رمضان
بن غبريط تعطي إشارة انطلاق امتحانات "السانكيام" من بشار
رسميا.. السعيد بوحجة رئيسا جديدا للبرلمان
وفي هذا الصدد، أكد إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري في اتصال مع "الشروق"، الثلاثاء، أنهم انتهوا من إعداد قوائم العائلات التي تستفيد من قفة رمضان هذه السنة، والتي سيتسلمونها الأيّام القليلة المقبلة. والعائلات المستفيدة تمّ اختيارٌها بالتنسيق مع رئيس لجنة الحيّ. ويحصي مسجد الفتح أكثر من 100 عائلة محتاجة.
وعن محتويات قفة رمضان التي يتبرع بها المحسنون وأصحاب الخير، قال ناصري "...تضم القهوة والسكر و5 كلغ من الطماطم المصبّرة والفرينة والدّقيق والزيت، الفريك...". ويؤكد الإمام أن العائلات المستفيدة ولتحرجها من القدوم إلى المسجد لأخذ نصيبها، يقوم المحسن مثلا بتسديد ثمن 50 قفة مليئة بالمواد الغذائية لدى محل تجاري أو "سوبيرات"، ويحضر الوصولات إلى الإمام أو لجنة المسجد، والأخيرة تتولى توزيع الوصولات على العائلات التي تتوجه مباشرة نحو المحلّ لأخذ قفتها.
وأكد المتحدث، أنهم أعدّوا جوائز لحفظة القرآن من نساء وأطفال.
وبدوره، أكد إمام مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني بتيلملي بالعاصمة، والمنسق الوطني لنقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي لـ"الشروق"، أن مساجد الوطن تساهم وبقوة في العملية التضامنية والتحسيسية خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. وعن تحضيرات مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني، يقول حجيمي "أطلقنا في رمضان المنصرم مبادرة طيبة وسنواصلها، حيث نقوم بتوفير وجبة الإفطار لجميع المصلين وقت آذان المغرب وطيلة 30 يوما، والوجبة خفيفة تكون عبارة عن حليب وتمر وحلويات لضمان نظافة المسجد".
كما تحرص لجنة مسجد الورتلاني، على القيام بعمليات تضامنية اجتماعية خلال الشهر الفضيل، على غرار زيارة دور المسنين والمستشفيات، بالتنسيق مع البلديات وهيئات المجتمع المدني.
وبخصوص اختيار المقرئين في رمضان، أكد حجيمي أنهم يفضلون الاستعانة أولا بالطلاب من حفظة القرآن بالمسجد، وأيضا "ببعض من النماذج الطيبة للمقرئين المطلوبين"، وحتى حفظة القرآن من الأطفال، يتم إشراكهم - حسب المتحدث- في صلاة التهجد.