توزيع قفة رمضان.. تنظيم مطاعم الرحمة وقوافل للفقراء عمليات تضامنية واسعة عبر المساجد في رمضان

تستعد مساجد الوطن لاستقبال شهر رمضان الفضيل، حيث انتهت من ضبط تحضيراتها النهائية، من إعداد قوائم فقراء الحيّ بالتنسيق مع لجان الأحياء، وجمع قفة رمضان من طرف المحسنين وتحضير جوائز حفظة القرآن، إضافة لانتقاء المقرئين لصلاة التراويح والتهجُّد.

وفي هذا الصدد، أكد إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري في اتصال مع "الشروق"، الثلاثاء، أنهم انتهوا من إعداد قوائم العائلات التي تستفيد من قفة رمضان هذه السنة، والتي سيتسلمونها الأيّام القليلة المقبلة. والعائلات المستفيدة تمّ اختيارٌها بالتنسيق مع رئيس لجنة الحيّ. ويحصي مسجد الفتح أكثر من 100 عائلة محتاجة.

وعن محتويات قفة رمضان التي يتبرع بها المحسنون وأصحاب الخير، قال ناصري "...تضم القهوة والسكر و5 كلغ من الطماطم المصبّرة والفرينة والدّقيق والزيت، الفريك...". ويؤكد الإمام أن العائلات المستفيدة ولتحرجها من القدوم إلى المسجد لأخذ نصيبها، يقوم المحسن مثلا بتسديد ثمن 50 قفة مليئة بالمواد الغذائية لدى محل تجاري أو "سوبيرات"، ويحضر الوصولات إلى الإمام أو لجنة المسجد، والأخيرة تتولى توزيع الوصولات على العائلات التي تتوجه مباشرة نحو المحلّ لأخذ قفتها.

وأكد المتحدث، أنهم أعدّوا جوائز لحفظة القرآن من نساء وأطفال.

وبدوره، أكد إمام مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني بتيلملي بالعاصمة، والمنسق الوطني لنقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي لـ"الشروق"، أن مساجد الوطن تساهم وبقوة في العملية التضامنية والتحسيسية خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. وعن تحضيرات مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني، يقول حجيمي "أطلقنا في رمضان المنصرم مبادرة طيبة وسنواصلها، حيث نقوم بتوفير وجبة الإفطار لجميع المصلين وقت آذان المغرب وطيلة 30 يوما، والوجبة خفيفة تكون عبارة عن حليب وتمر وحلويات لضمان نظافة المسجد".

كما تحرص لجنة مسجد الورتلاني، على القيام بعمليات تضامنية اجتماعية خلال الشهر الفضيل، على غرار زيارة دور المسنين والمستشفيات، بالتنسيق مع البلديات وهيئات المجتمع المدني.

وبخصوص اختيار المقرئين في رمضان، أكد حجيمي أنهم يفضلون الاستعانة أولا بالطلاب من حفظة القرآن بالمسجد، وأيضا "ببعض من النماذج الطيبة للمقرئين المطلوبين"، وحتى حفظة القرآن من الأطفال، يتم إشراكهم - حسب المتحدث- في صلاة التهجد.