أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، الأربعاء، أن أكثر من شخص واحد تورطوا في اعتداء مانشستر، ليل الاثنين، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقتل 22 شخصاً بينهم أطفال، في وقت متأخر الاثنين، عندما فجر انتحاري عبوة ناسفة أثناء خروج الآلاف بعد حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي في قاعة مانشستر أرينا.
وقالت الوزيرة لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، إنه كان هجوماً "أكثر تطوراً من بعض الهجمات التي شهدناها في السابق، ويبدو من المرجح أن المهاجم لم يتحرك بمفرده".
وأكدت الوزيرة، أن سلمان عبيدي، وهو بريطاني من أصول ليبية يشتبه بأنه نفذ التفجير، كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية.
وقالت لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "نعلم أنه كان معروفاً إلى حد ما لدى أجهزة الاستخبارات".
وقدمت عبر "بي بي سي" توضيحاً لهذا التصريح قائلة: "لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن الكثير من الأشخاص. ولكن هذا لا يعني أن عليهم القبض على جميع الذين يعرفونهم.. إلا أنه شخص كانوا يعرفونه".
وفي هذا السياق، أضافت أن لديها "ثقة كاملة" بالأجهزة الأمنية.
وأفادت رود، أنها "غير متفاجئة على الإطلاق" من إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن العملية.
وقالت شرطة مانشستر، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، الأربعاء، في إطار التحقيق في تفجير قاعة مانشستر أرينا.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة: "تم تنفيذ ثلاثة أوامر اعتقال في جنوب مانشستر فيما يتعلق بالتحقيق الجاري"، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
ورفعت بريطانيا حالة التأهب، ليل الثلاثاء، إلى "حرجة"، ما يعني أن وقوع هجوم ثان قد يكون وشيكاً، عقب اعتداء مانشستر.
وأعلنت شرطة لندن، الأربعاء، أنها ستستدعي الجيش للمساعدة في حماية المعالم الرئيسية مثل قصر "باكنغهام" والبرلمان والسفارات الأجنبية.
مصابون في حالة خطرة
قال مسؤول في قطاع الصحة البريطاني، الأربعاء، إن نحو 20 شخصاً ما زالوا في حالة حرجة بعد اعتداء مانشستر وإن بعض الجرحى يعانون إصابات ألحقت ضرراً بأعضاء حيوية وبالأطراف، وفقاً لرويترز.
وقال جون روس كبير مسؤولي خدمات الصحة وخدمات الرعاية الاجتماعية في منطقة مانشستر الكبرى لقناة سكاي نيوز: "نعالج حالياً 64 شخصاً.. بينهم 20 تقريباً يتلقون رعاية للحالات الحرجة أي رعاية طارئة للغاية".
وأضاف "هناك أضرار بالأعضاء الحيوية وإصابات كبيرة في الأطراف وبعض هؤلاء المصابين سيحتاجون إلى رعاية ودعم على المدى البعيد. إنها إصابات لها تأثير شديد".
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الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص
منفذ اعتداء مانشستر لم يتحرك بمفرده
الشروق أونلاين - وكالات
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، الأربعاء، أن أكثر من شخص واحد تورطوا في اعتداء مانشستر، ليل الاثنين، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
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وقتل 22 شخصاً بينهم أطفال، في وقت متأخر الاثنين، عندما فجر انتحاري عبوة ناسفة أثناء خروج الآلاف بعد حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي في قاعة مانشستر أرينا.
وقالت الوزيرة لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، إنه كان هجوماً "أكثر تطوراً من بعض الهجمات التي شهدناها في السابق، ويبدو من المرجح أن المهاجم لم يتحرك بمفرده".
وأكدت الوزيرة، أن سلمان عبيدي، وهو بريطاني من أصول ليبية يشتبه بأنه نفذ التفجير، كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية.
وقالت لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "نعلم أنه كان معروفاً إلى حد ما لدى أجهزة الاستخبارات".
وقدمت عبر "بي بي سي" توضيحاً لهذا التصريح قائلة: "لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن الكثير من الأشخاص. ولكن هذا لا يعني أن عليهم القبض على جميع الذين يعرفونهم.. إلا أنه شخص كانوا يعرفونه".
وفي هذا السياق، أضافت أن لديها "ثقة كاملة" بالأجهزة الأمنية.
وأفادت رود، أنها "غير متفاجئة على الإطلاق" من إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن العملية.
وقالت شرطة مانشستر، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، الأربعاء، في إطار التحقيق في تفجير قاعة مانشستر أرينا.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة: "تم تنفيذ ثلاثة أوامر اعتقال في جنوب مانشستر فيما يتعلق بالتحقيق الجاري"، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
ورفعت بريطانيا حالة التأهب، ليل الثلاثاء، إلى "حرجة"، ما يعني أن وقوع هجوم ثان قد يكون وشيكاً، عقب اعتداء مانشستر.
وأعلنت شرطة لندن، الأربعاء، أنها ستستدعي الجيش للمساعدة في حماية المعالم الرئيسية مثل قصر "باكنغهام" والبرلمان والسفارات الأجنبية.
مصابون في حالة خطرة
قال مسؤول في قطاع الصحة البريطاني، الأربعاء، إن نحو 20 شخصاً ما زالوا في حالة حرجة بعد اعتداء مانشستر وإن بعض الجرحى يعانون إصابات ألحقت ضرراً بأعضاء حيوية وبالأطراف، وفقاً لرويترز.
وقال جون روس كبير مسؤولي خدمات الصحة وخدمات الرعاية الاجتماعية في منطقة مانشستر الكبرى لقناة سكاي نيوز: "نعالج حالياً 64 شخصاً.. بينهم 20 تقريباً يتلقون رعاية للحالات الحرجة أي رعاية طارئة للغاية".
وأضاف "هناك أضرار بالأعضاء الحيوية وإصابات كبيرة في الأطراف وبعض هؤلاء المصابين سيحتاجون إلى رعاية ودعم على المدى البعيد. إنها إصابات لها تأثير شديد".