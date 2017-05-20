فرقاطات روسية تبدأ مناورات قرب سواحل سوريا

بدأت وحدات من القوات البحرية الروسية ومشاتها، الأربعاء، مناورات في البحر المتوسط قرب السواحل السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الرسمية عن المتحدث باسم الأسطول الروسي في البحر الأسود فياتشيسلاف تروخاتوشف قوله، إن "أحدث فرقاطات الأسطول: الأميرال غريغوروفيتش، والأميرال أسين، والمدمرة سميتليفي تشارك في مناورات مشاة البحرية في البحر المتوسط".

وأضاف تروخاتوشف، أن "فعاليات المرحلة الأولى من المناورة تتضمن قيام الفرقاطات الثلاثة بمرافقة ثلاث سفن إنزال".

ثم تمضي سفن الأسطول الروسي زهاء 24 ساعة في مواجهة هجوم جوي محتمل، والبحث عن غواصة معادية وإجراء تمارين أخرى بمشاركة مروحيات "كا-27 بي إل"، حسب المصدر نفسه.