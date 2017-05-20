بعد أن نفت الدوحة صحتها قطر تستهجن مواصلة الإعلام نشر تصريحات منسوبة لأميرها

أعربت الخارجية القطرية، الأربعاء، عن استغرابها من موقف بعض وسائل الإعلام والفضائيات التي تواصل نشر تصريحات كاذبة منسوبة لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رغم صدور بيان رسمي ينفي صحتها، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

ويأتي الموقف القطري عقب ساعات من اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، مساء الثلاثاء، ونشر تصريحات مفبركة نُسبت لأمير البلاد.

وخصصت قناة العربية الإخبارية المملوكة لسعوديين وتبث من دبي وقناة سكاي نيوز عربية ومقرها أبو ظبي، مساحة زمنية طويلة للتعليق على التصريحات المنسوبة لأمير قطر على الرغم من نفي الدوحة لصحتها.

ونقل بيان الخارجية القطرية عن مصدر مسؤول فيها، أن "دولة قطر تستغرب موقف بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية"، فيما لم تشر لجهة بعينها.

وأضاف أنه "رغم إصدار الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي بياناً تضمن الإعلان عن قرصنه موقع وكالة الأنباء القطرية، ونسبه تصريحات كاذبة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلا أن بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية استمرت بنشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها".

وتابع أنه "كان الأجدر بها (وسائل الإعلام والفضائيات) التثبت من مدى صحة هذه الأخبار الكاذبة والتوقف عن ترويجها، والتعليق عليها، خصوصاً بعد صدور بيان مصدر مسؤول من الدولة".

واعتبرت الخارجية القطرية، أن الاستمرار في نشر تلك التصريحات رغم نفي صحتها "يتنافى مع المصداقية الإعلامية المطلوبة، وعدم التزام بالقواعد المهنية والأخلاقية".

ولفتت إلى أن "الأمر يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام هذه ومراميها".

وأكدت في البيان، أنه "سيتم ملاحقة ومقاضاة المسؤولين عن عملية قرصنه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية".