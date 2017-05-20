عرفت مختلف أسواق تيزي وزو أياما قبل حلول شهر رمضان ارتفاعا في أسعار المواد التي يكثر الطلب عليها ،على غرار اللحوم الحمراء والفواكه الموسمية.
ففي سوق ذراع بن خدة عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا كبيرا مقارنة بتلك المسجلة بحر الأسبوع المنصرم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطيخ 170 دينار، والزعرور بـ 250 دينار، أما الموز فعاود الارتفاع إلى 340 دينار، والتفاح 360 دج، فيما استقرت أسعار الخضر هذه المرة، حيث بلغ سعر البطاطا 45 دينارا والبصل 40 دينارا والطماطم 60 دينارا والثوم 75 دينارا ونفس السعر بالنسبة للفلفل والكوسة، فيما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد للخس بين 90 و85 دينارا.
وفي هذا السياق ومن خلال حديثه للشروق ذكر أحد التجار أن ارتفاع أسعار الفواكه كان على مستوى أسواق الجملة في ظل غياب أعوان الرقابة لمديرية التجارة ميدانيا عن بعض الأسواق والمحلات التجارية التي يفرض أصحابها منطقهم كما تمليه أهواءهم، في حين عبر المواطنون الذين لم يمنعهم عامل ارتفاع الأسعار عن اقتناء كل ما يحتاجونه عن عدم رضاهم عن هذه الوضعية التي ألفوها كل سنة.
.. وعودة النشاط التجاري بشوارع عاصمة جرجرة
من جهة أخرى شهدت التجارة الموازية خلال هذه الأيام عودة قوية في مختلف النقاط التي كانت تنشط فيها سابقا ببعض شوارع عاصمة جرجرة، وذلك عبر فرش سلعهم وعرضها في الطرقات محدثين فوضى بالأماكن الحضرية خاصة بمحطات النقل البرية بكل من بوهينون والمدينة الجديدة، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والازدحام المروري، ناهيك عن حدوث مناوشات يومية بين الباعة والمواطنين وانتشار رهيب للتحرشات والسرقة خاصة بالمكان المسمى "لاتور" وسط مدينة تيزي وزو، حيث يطالب المواطنون بتكثيف تواجد الأمن والقضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية والموسمية التي شوّهت المنظر العام للمدينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
17 رحلات أسبوعيا لشركة ASL AIRLINES FRANCE من باريس إلى الشلف والعاصمة
2خيبة أمل بتقرت بعد إلغاء زيارة سلال للولاية المنتدبة
3ضياع كميات كبيرة من البترول في تسرب بإيليزي
4سيدة بتبسة تكتشف أنها "ميتة" منذ 34 سنة!
5الحبس غير النافذ للأمير الوطني لـ "الأحمدية" بالشلف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
الفيديو
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
تزامنا مع اقتراب شهر رمضان
استقرار أسعار الخضر ولهيب يمس الفواكه بأسواق تيزي وزو
ح. حميد
عرفت مختلف أسواق تيزي وزو أياما قبل حلول شهر رمضان ارتفاعا في أسعار المواد التي يكثر الطلب عليها ،على غرار اللحوم الحمراء والفواكه الموسمية.
تغطيات ذات صلة
"السناباب" في "مسيرة الحرية" ببجاية
استقرار أسعار الخضر ولهيب يمس الفواكه بأسواق تيزي وزو
سكان غرداية متخوّفون من كارثة بيئية
لا رحلات بالقطارات من العاصمة نحو الضاحيتين الشرقية والغربية ليلا
خيبة أمل بتقرت بعد إلغاء زيارة سلال للولاية المنتدبة
ففي سوق ذراع بن خدة عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا كبيرا مقارنة بتلك المسجلة بحر الأسبوع المنصرم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطيخ 170 دينار، والزعرور بـ 250 دينار، أما الموز فعاود الارتفاع إلى 340 دينار، والتفاح 360 دج، فيما استقرت أسعار الخضر هذه المرة، حيث بلغ سعر البطاطا 45 دينارا والبصل 40 دينارا والطماطم 60 دينارا والثوم 75 دينارا ونفس السعر بالنسبة للفلفل والكوسة، فيما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد للخس بين 90 و85 دينارا.
وفي هذا السياق ومن خلال حديثه للشروق ذكر أحد التجار أن ارتفاع أسعار الفواكه كان على مستوى أسواق الجملة في ظل غياب أعوان الرقابة لمديرية التجارة ميدانيا عن بعض الأسواق والمحلات التجارية التي يفرض أصحابها منطقهم كما تمليه أهواءهم، في حين عبر المواطنون الذين لم يمنعهم عامل ارتفاع الأسعار عن اقتناء كل ما يحتاجونه عن عدم رضاهم عن هذه الوضعية التي ألفوها كل سنة.
.. وعودة النشاط التجاري بشوارع عاصمة جرجرة
من جهة أخرى شهدت التجارة الموازية خلال هذه الأيام عودة قوية في مختلف النقاط التي كانت تنشط فيها سابقا ببعض شوارع عاصمة جرجرة، وذلك عبر فرش سلعهم وعرضها في الطرقات محدثين فوضى بالأماكن الحضرية خاصة بمحطات النقل البرية بكل من بوهينون والمدينة الجديدة، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والازدحام المروري، ناهيك عن حدوث مناوشات يومية بين الباعة والمواطنين وانتشار رهيب للتحرشات والسرقة خاصة بالمكان المسمى "لاتور" وسط مدينة تيزي وزو، حيث يطالب المواطنون بتكثيف تواجد الأمن والقضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية والموسمية التي شوّهت المنظر العام للمدينة.