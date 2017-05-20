طالبت بإحترام الحقوق النقابية "السناباب" في "مسيرة الحرية" ببجاية

نظمت ببجاية، التنسيقية الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المستقلة للعمال بالجزائر، الثلاثاء، يوما احتجاجيا متبوعا بمسيرة انطلقت من دار الثقافة لبجاية باتجاه مقر الولاية، دعما للعمال العالقة وضعياتهم والنقابيين الذين يشكون ما يصفونه بضغوطات الإدارة.

"مسيرة الحرية"، التي شاركت فيها نقابة "السناتاغ"، عرفت مشاركة معتبرة من قبل العمال، الدين أكدوا أنه أضحى من الصعب الانتساب والانخراط في نقابة مستقلة اليوم، جراء الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها العمال حسبهم، مؤكدين أن المسيرة جاءت بالأساس للمطالبة باحترام الحريات النقابية.

وطالب المحتجون برفع العقوبات المسلطة، على عدد من النقابيين الناشطين في إطار النقابات المستقلة، على غرار نقابيين من مجمع سونلغاز، فيدرالية عمال البلديات، البريد والمواصلات وغيرها.

كما شدد المشاركون في المسيرة عن موقفهم الرافض لتدخل الإدارة في شؤون النقابة، ناهيك عن مطالبتهم ، مديرية التربية بالولاية، تسوية الوضعية المالية والإدارية لـ 159 عامل مهني.