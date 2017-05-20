نظمت ببجاية، التنسيقية الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المستقلة للعمال بالجزائر، الثلاثاء، يوما احتجاجيا متبوعا بمسيرة انطلقت من دار الثقافة لبجاية باتجاه مقر الولاية، دعما للعمال العالقة وضعياتهم والنقابيين الذين يشكون ما يصفونه بضغوطات الإدارة.
"مسيرة الحرية"، التي شاركت فيها نقابة "السناتاغ"، عرفت مشاركة معتبرة من قبل العمال، الدين أكدوا أنه أضحى من الصعب الانتساب والانخراط في نقابة مستقلة اليوم، جراء الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها العمال حسبهم، مؤكدين أن المسيرة جاءت بالأساس للمطالبة باحترام الحريات النقابية.
وطالب المحتجون برفع العقوبات المسلطة، على عدد من النقابيين الناشطين في إطار النقابات المستقلة، على غرار نقابيين من مجمع سونلغاز، فيدرالية عمال البلديات، البريد والمواصلات وغيرها.
كما شدد المشاركون في المسيرة عن موقفهم الرافض لتدخل الإدارة في شؤون النقابة، ناهيك عن مطالبتهم ، مديرية التربية بالولاية، تسوية الوضعية المالية والإدارية لـ 159 عامل مهني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
17 رحلات أسبوعيا لشركة ASL AIRLINES FRANCE من باريس إلى الشلف والعاصمة
2خيبة أمل بتقرت بعد إلغاء زيارة سلال للولاية المنتدبة
3ضياع كميات كبيرة من البترول في تسرب بإيليزي
4سيدة بتبسة تكتشف أنها "ميتة" منذ 34 سنة!
5الحبس غير النافذ للأمير الوطني لـ "الأحمدية" بالشلف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
الفيديو
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
طالبت بإحترام الحقوق النقابية
"السناباب" في "مسيرة الحرية" ببجاية
ن. أوهاب
نظمت ببجاية، التنسيقية الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المستقلة للعمال بالجزائر، الثلاثاء، يوما احتجاجيا متبوعا بمسيرة انطلقت من دار الثقافة لبجاية باتجاه مقر الولاية، دعما للعمال العالقة وضعياتهم والنقابيين الذين يشكون ما يصفونه بضغوطات الإدارة.
تغطيات ذات صلة
"السناباب" في "مسيرة الحرية" ببجاية
استقرار أسعار الخضر ولهيب يمس الفواكه بأسواق تيزي وزو
سكان غرداية متخوّفون من كارثة بيئية
لا رحلات بالقطارات من العاصمة نحو الضاحيتين الشرقية والغربية ليلا
خيبة أمل بتقرت بعد إلغاء زيارة سلال للولاية المنتدبة
"مسيرة الحرية"، التي شاركت فيها نقابة "السناتاغ"، عرفت مشاركة معتبرة من قبل العمال، الدين أكدوا أنه أضحى من الصعب الانتساب والانخراط في نقابة مستقلة اليوم، جراء الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها العمال حسبهم، مؤكدين أن المسيرة جاءت بالأساس للمطالبة باحترام الحريات النقابية.
وطالب المحتجون برفع العقوبات المسلطة، على عدد من النقابيين الناشطين في إطار النقابات المستقلة، على غرار نقابيين من مجمع سونلغاز، فيدرالية عمال البلديات، البريد والمواصلات وغيرها.
كما شدد المشاركون في المسيرة عن موقفهم الرافض لتدخل الإدارة في شؤون النقابة، ناهيك عن مطالبتهم ، مديرية التربية بالولاية، تسوية الوضعية المالية والإدارية لـ 159 عامل مهني.