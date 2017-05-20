سلطت، مساء الثلاثاء، جنايات بومرداس حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم في الـ18 من العمر، لتورطه رفقة آخرين في جريمة قتل راح ضحيتها أب لطفلين.
وقائع قضية الحال، تعود إلى 21 ديسمبر المنصرم، حيث تلقت مصالح الأمن بالثنية مكالمة هاتفية تفيد بوجود شخص مصاب وفي حالة خطيرة ملقى بقرية "تلامعلي" وأثناء تنقل هذه الأخيرة إلى عين المكان قامت بإسعاف المعني الذي لفظ أنفاسه مباشرة بعد نقله إلى المستشفى، في حين لم تتمكن عناصر الأمن من معاينة مكان الجريمة ورفع البصمات بسبب الأمطار الغزيرة، وبعد التحريات وتحديد هوية الجثة الخاصة توصلت إلى المتهمين الثلاثة في قضية الحال الذين اعترفوا بما حدث ليلة الوقائع بداية من قدوم الضحية إليهم في وقت متأخر من الليل إلى كوخ بالقرية مرورا بدخوله في مناوشات كلامية مع المتهم الرئيسي وتعلق الأمر بالمراهق الذي لم يتجاوز 18 سنة نهاية باعتداء هذا الأخير على الضحية بواسطة سلاح أبيض وتحطيم جمجمته.
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مراهق يزهق روح أب لطفلين في الثنية ببومرداس
كاهنة. إ
سلطت، مساء الثلاثاء، جنايات بومرداس حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم في الـ18 من العمر، لتورطه رفقة آخرين في جريمة قتل راح ضحيتها أب لطفلين.
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وقائع قضية الحال، تعود إلى 21 ديسمبر المنصرم، حيث تلقت مصالح الأمن بالثنية مكالمة هاتفية تفيد بوجود شخص مصاب وفي حالة خطيرة ملقى بقرية "تلامعلي" وأثناء تنقل هذه الأخيرة إلى عين المكان قامت بإسعاف المعني الذي لفظ أنفاسه مباشرة بعد نقله إلى المستشفى، في حين لم تتمكن عناصر الأمن من معاينة مكان الجريمة ورفع البصمات بسبب الأمطار الغزيرة، وبعد التحريات وتحديد هوية الجثة الخاصة توصلت إلى المتهمين الثلاثة في قضية الحال الذين اعترفوا بما حدث ليلة الوقائع بداية من قدوم الضحية إليهم في وقت متأخر من الليل إلى كوخ بالقرية مرورا بدخوله في مناوشات كلامية مع المتهم الرئيسي وتعلق الأمر بالمراهق الذي لم يتجاوز 18 سنة نهاية باعتداء هذا الأخير على الضحية بواسطة سلاح أبيض وتحطيم جمجمته.