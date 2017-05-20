طالبت حركة مجتمع السلم الأربعاء بحصيلة عمل الحكومات السابقة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، وأن ينتهج خليفته عبد المجيد تبون الحوار مع كافة الشركاء لمواجهة الأزمة القائمة والمتوقعة معتبرة أن الأزمة لاتعالج بتغيير الأشخاص.
وجاء في بيان للحركة بعد تعيين عبد المجيد تبون خليفة لعبد المالك سلال أنه "يجب أن يطلع الرأي العام على الحصائل السابقة بمصداقية ومسؤولية وشفافية".
وأوضح " نعتبر أن الحصائل الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها، بالنظر لعجزها (كل على قدر مسؤوليته) على استغلال الفرص التمويلية الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة، إذ أصبحنا اليوم أمام أزمة كبيرة قد تكون آثارها صعبة على الشعب الجزائري واستقرار البلد لا قدر الله".
وترى الحركة التي رفضت دخول الحكومة الجديدة أن "الأزمة الجزائرية القائمة وحالة الإخفاق الواضحة لا تعالج بتغيير الأشخاص فقط، بل خصوصا بتغيير طريقة الحكم وثقافة الحاكم وبوجود رؤية قادرة على تحقيق الانتقال الاقتصادي والانتقال السياسي".
وهنأ عبد المجيد تبون بتعيينه على رأس الحكومة الجديدة كما دعاه إلى "اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتجاوز الأزمة القائمة والأزمات المتوقعة بدل القرارات الفوقية وفرض الأمر الواقع".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1تسريب موضوع اللغة العربية وبن غبريط تتوعد
2بوتفليقة يعين تبون على رأس الحكومة الجديدة
3نواب ينتظرون الأجرة.. آخرون "مدهوشون" ووزراء يطلبون العودة!
4"رغم أننا أقلية.. لن نمرّر قوانينكم المجحفة في حق الشعب"
5أي مستقبل سياسي لسلال؟
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
الفيديو
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
طالبت بتقديم حصيلة الحكومات الماضية
حمس: الأزمة لا تعالج بتغيير الأشخاص فقط
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
طالبت حركة مجتمع السلم الأربعاء بحصيلة عمل الحكومات السابقة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، وأن ينتهج خليفته عبد المجيد تبون الحوار مع كافة الشركاء لمواجهة الأزمة القائمة والمتوقعة معتبرة أن الأزمة لاتعالج بتغيير الأشخاص.
تغطيات ذات صلة
6 آلاف شرطي لتأمين الأسواق والمساجد ومحطات النقل في رمضان
حمس: الأزمة لا تعالج بتغيير الأشخاص فقط
أي مستقبل سياسي لسلال؟
بوتفليقة يعين تبون على رأس الحكومة الجديدة
التشهير بأسماء وعناوين التجار الشرفاء في المساجد
وجاء في بيان للحركة بعد تعيين عبد المجيد تبون خليفة لعبد المالك سلال أنه "يجب أن يطلع الرأي العام على الحصائل السابقة بمصداقية ومسؤولية وشفافية".
وأوضح " نعتبر أن الحصائل الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها، بالنظر لعجزها (كل على قدر مسؤوليته) على استغلال الفرص التمويلية الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة، إذ أصبحنا اليوم أمام أزمة كبيرة قد تكون آثارها صعبة على الشعب الجزائري واستقرار البلد لا قدر الله".
وترى الحركة التي رفضت دخول الحكومة الجديدة أن "الأزمة الجزائرية القائمة وحالة الإخفاق الواضحة لا تعالج بتغيير الأشخاص فقط، بل خصوصا بتغيير طريقة الحكم وثقافة الحاكم وبوجود رؤية قادرة على تحقيق الانتقال الاقتصادي والانتقال السياسي".
وهنأ عبد المجيد تبون بتعيينه على رأس الحكومة الجديدة كما دعاه إلى "اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتجاوز الأزمة القائمة والأزمات المتوقعة بدل القرارات الفوقية وفرض الأمر الواقع".