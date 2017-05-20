اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر، جملة من التدابير الأمنية الخاصة بهذا الشهر الفضيل الذي يتزامن مع عديد الأحداث المهمّة على رأسها انطلاق امتحانات نهاية السنة الدراسية للأطوار الثلاث وكذا موسم الاصطياف 2017، ناهيك عن دوري المجموعات للأندية، في هذا الصدد، سخّرت ذات المصالح ما يناهز الـ6 آلاف شرطي لتأمين 542 مسجد و63 مصلى خصوصا أثناء صلاة التراويح، ناهيك عن الأقطاب التجارية، الساحات العمومية، الأسواق وكذا محطات نقل المسافرين بما فيها الميترو والترامواي.
وتتمثّل الإجراءات التي اتخذتها مصالح أمن ولاية الجزائر عبر مختلف أقاليمها الأمنية، في تعزيز التشكيلات الأمنية المنظّمة لحركات المرور المدعّمة بالراجلين، مع السهر على الحد من حوادث المرور بمختلف الطرقات بما فيها الطرق السريعة، خصوصا قبيل مواقيت الإفطار، بالإضافة إلى تعزيز تواجد دوريات الدراجات النارية على مستوى المحاور الكبرى للطرقات السريعة شرق غرب مدعّمة بفرق أمن الطرقات.
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6 آلاف شرطي لتأمين الأسواق والمساجد ومحطات النقل في رمضان
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر، جملة من التدابير الأمنية الخاصة بهذا الشهر الفضيل الذي يتزامن مع عديد الأحداث المهمّة على رأسها انطلاق امتحانات نهاية السنة الدراسية للأطوار الثلاث وكذا موسم الاصطياف 2017، ناهيك عن دوري المجموعات للأندية، في هذا الصدد، سخّرت ذات المصالح ما يناهز الـ6 آلاف شرطي لتأمين 542 مسجد و63 مصلى خصوصا أثناء صلاة التراويح، ناهيك عن الأقطاب التجارية، الساحات العمومية، الأسواق وكذا محطات نقل المسافرين بما فيها الميترو والترامواي.
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وتتمثّل الإجراءات التي اتخذتها مصالح أمن ولاية الجزائر عبر مختلف أقاليمها الأمنية، في تعزيز التشكيلات الأمنية المنظّمة لحركات المرور المدعّمة بالراجلين، مع السهر على الحد من حوادث المرور بمختلف الطرقات بما فيها الطرق السريعة، خصوصا قبيل مواقيت الإفطار، بالإضافة إلى تعزيز تواجد دوريات الدراجات النارية على مستوى المحاور الكبرى للطرقات السريعة شرق غرب مدعّمة بفرق أمن الطرقات.