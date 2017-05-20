العثور على شاب معلقا بحبل في سيدي عامر بالمسيلة

اهتز سكان مدينة سيدي عامر جنوب المسيلة، الأربعاء،على وقع العثور على شاب جثة هامدة ومعلقة بحبل،الحادثة الأليمة حسب ما علمته "الشروق" تعود لشاب يدعى "ع.ا.م" في منتصف العقد الثاني من العمر عُثر عليه معلقا في جدار بالمنطقة المسماة "الشقة" والذي ينشط في مجال التجارة بالسوق اليومي.

وقد تم اخطار الجهات الأمنية المختصة ومصالح المركز المتقدم للحماية المدنية وتم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة الحفظ بمستشفى رزيق البشير في بوسعادة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقاتها للوصول الى ملابسات هذه الفاجعة الألمية التي تبقى دوافعها مجهولة.