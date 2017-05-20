توجت الطالبة بشرى ميسوم سليمان بلقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته الثانية على مستوى الجزائر، وكرمت وزيرة الثقافة نورية بن غبريط الفائزة في حفل بقصر الثقافة مفدي زكرياء حضرته نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من مسؤولي الوزارة وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومديرو المدارس والمشرفون.
كرمت بن غبريط -حسب بيان تلقت الشروق نسخة منه- بطلة تحدي القراءة العربي بشرى ميسوم سليمان بالصف الثالث الثانوي من ولاية تلمسان، كما كرمت الأستاذ بالعبد عبادي كأفضل مشرف على مستوى الجمهورية إلى جانب الأستاذة شهرزاد بطاهر والأستاذ عبدالقادر ابراهيمي والأستاذة رزيقة عبدالرحيم والأستاذ محمد لحلوح، كما تقاسمت ثانوية عبد الحميد دار عبيد من ولاية مستغانم ومدرسة الأطفال المعوقين بصرياً من ولاية سطيف لقب المدرسة المتميزة على مستوى الجزائر.
من جانبها قالت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي "الجزائر قدّمت في العام الماضي محمد جلود الذي حصد لقب تحدي القراءة العربي في دورته الأولى، وفي هذا العام سعدنا بحجم التقدم الكبير الذي شهدته الجزائر على صعيد عدد المنضمين للتحدي في دورته الثانية، وهذا النمو الكبير بحجم التفاعل يأتي مواكباً لتطلعات فريق التحدي من جهة ومتماشياً مع عراقة وأصالة الشعب الجزائري المهتم بتعزيز ونشر اللغة العربية من جهة أخرى. وقد كانت المستويات التي قدمها الطلبة الأوائل على مستوى الولايات الجزائرية واعدة للغاية، ونتوقع أن تشهد الدورة الثانية تنافسية عالية بين أبطال الدول العربية نتيجة لما شهدناه من مستوى مرموق على صعيد الأبطال حتى اليوم".
هذا وشهد الحفل تكريم بن غبريط لباقي الطلبة العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية وهم على الترتيب زكرياء عبد القادر بوكايس الطلب بالصف الأول المتوسط من ولاية وهران، ومحمد إلياس لقروم الطالب بالصف الأول متوسط من ولاية تيسمسيلت، وإكرام عبدالله لعميش الطالبة بالصف الثالث ثانوي بولاية بشار، وياسمين محمد جعلاب الطالبة بالصف الأول ثانوي من ولاية قالمة، وهاجر بومدين مجاهدي الطالبة بالصف الثاني الثانوي من ولاية سعيدة، وشيماء بلبواب الطالبة بالصف الثاني المتوسط من ولاية برج بوعريريج، وسارة زمزم الطالبة بالصف الرابع المتوسط من ولاية عين الدفلى، ويوسف مبسوط مبسوط الطالب بالصف الخامس من ولاية سيدي بلعباس، وأخيراً آمنة حرميم الطالبة بالصف الخامس من ولاية أدرار.
وشارك من الجزائر أكثر من 2.2 مليون طالب وطالبة في تحدي القراءة العربي بدورته الثانية، وكانت مرحلة التصفيات التي سبقت تتويج الأوائل انعقدت في العاصمة الجزائر تحت إشراف وزارة التربية الوطنية وفريق تحدي القراءة من دولة الإمارات. وتمت عملية التحكيم للطلبة والمدارس والمشرفين بهدف اختيار المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية وأفضل مشرف وأفضل مدرسة.
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2.2 مليون جزائري يشاركون بالدورة الثانية من التحدي
بشرى سليمان بطلة "تحدي القراءة العربي" في الجزائر
آسيا شلابي
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
توجت الطالبة بشرى ميسوم سليمان بلقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته الثانية على مستوى الجزائر، وكرمت وزيرة الثقافة نورية بن غبريط الفائزة في حفل بقصر الثقافة مفدي زكرياء حضرته نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من مسؤولي الوزارة وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومديرو المدارس والمشرفون.
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كرمت بن غبريط -حسب بيان تلقت الشروق نسخة منه- بطلة تحدي القراءة العربي بشرى ميسوم سليمان بالصف الثالث الثانوي من ولاية تلمسان، كما كرمت الأستاذ بالعبد عبادي كأفضل مشرف على مستوى الجمهورية إلى جانب الأستاذة شهرزاد بطاهر والأستاذ عبدالقادر ابراهيمي والأستاذة رزيقة عبدالرحيم والأستاذ محمد لحلوح، كما تقاسمت ثانوية عبد الحميد دار عبيد من ولاية مستغانم ومدرسة الأطفال المعوقين بصرياً من ولاية سطيف لقب المدرسة المتميزة على مستوى الجزائر.
من جانبها قالت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي "الجزائر قدّمت في العام الماضي محمد جلود الذي حصد لقب تحدي القراءة العربي في دورته الأولى، وفي هذا العام سعدنا بحجم التقدم الكبير الذي شهدته الجزائر على صعيد عدد المنضمين للتحدي في دورته الثانية، وهذا النمو الكبير بحجم التفاعل يأتي مواكباً لتطلعات فريق التحدي من جهة ومتماشياً مع عراقة وأصالة الشعب الجزائري المهتم بتعزيز ونشر اللغة العربية من جهة أخرى. وقد كانت المستويات التي قدمها الطلبة الأوائل على مستوى الولايات الجزائرية واعدة للغاية، ونتوقع أن تشهد الدورة الثانية تنافسية عالية بين أبطال الدول العربية نتيجة لما شهدناه من مستوى مرموق على صعيد الأبطال حتى اليوم".
هذا وشهد الحفل تكريم بن غبريط لباقي الطلبة العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية وهم على الترتيب زكرياء عبد القادر بوكايس الطلب بالصف الأول المتوسط من ولاية وهران، ومحمد إلياس لقروم الطالب بالصف الأول متوسط من ولاية تيسمسيلت، وإكرام عبدالله لعميش الطالبة بالصف الثالث ثانوي بولاية بشار، وياسمين محمد جعلاب الطالبة بالصف الأول ثانوي من ولاية قالمة، وهاجر بومدين مجاهدي الطالبة بالصف الثاني الثانوي من ولاية سعيدة، وشيماء بلبواب الطالبة بالصف الثاني المتوسط من ولاية برج بوعريريج، وسارة زمزم الطالبة بالصف الرابع المتوسط من ولاية عين الدفلى، ويوسف مبسوط مبسوط الطالب بالصف الخامس من ولاية سيدي بلعباس، وأخيراً آمنة حرميم الطالبة بالصف الخامس من ولاية أدرار.
وشارك من الجزائر أكثر من 2.2 مليون طالب وطالبة في تحدي القراءة العربي بدورته الثانية، وكانت مرحلة التصفيات التي سبقت تتويج الأوائل انعقدت في العاصمة الجزائر تحت إشراف وزارة التربية الوطنية وفريق تحدي القراءة من دولة الإمارات. وتمت عملية التحكيم للطلبة والمدارس والمشرفين بهدف اختيار المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية وأفضل مشرف وأفضل مدرسة.